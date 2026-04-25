Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
jacob_rodriguez_248644ffcb
Deportes

Jacob Rodríguez llega a Dolphins y presume raíces mexicanas

El linebacker fue elegido en la segunda ronda del Draft 2026 y apunta a ser pieza clave en la renovada defensiva de Miami

  • 25
  • Abril
    2026

Los Miami Dolphins reforzaron su defensiva en el Draft 2026 de la NFL al seleccionar al linebacker de origen mexicano Jacob Rodríguez con el pick global 43.

Rodríguez llega procedente de Texas Tech Red Raiders, donde se consolidó como uno de los defensivos más dominantes del país. En su última temporada registró 128 tacleadas, 11 para pérdida y siete balones sueltos forzados, liderando esta última categoría a nivel nacional.

Su desempeño le valió reconocimientos de alto nivel, como el Butkus Award y el Bronko Nagurski Trophy, además de ser nombrado All-American unánime.

Un camino de perseverancia

Antes de brillar como linebacker, Rodríguez inició su carrera universitaria en Virginia Cavaliers, donde jugó en posiciones ofensivas.

Posteriormente, apostó por cambiar de rol y trasladarse a Texas Tech, decisión que marcó el rumbo de su carrera.

HGtW2zHbYAANSuk.jfif

Tras superar lesiones en sus primeros años, explotó a partir de 2024, liderando la conferencia Big 12 en tacleadas y consolidándose como uno de los prospectos más completos de su generación.

Orgullo mexicano en la NFL

Nacido en Minnesota, pero con raíces familiares mexicanas, Rodríguez representa una figura relevante para la afición latina.

Su historia y crecimiento lo han convertido en un referente emergente para la comunidad hispana dentro del fútbol americano profesional.

En un emotivo momento compartido con su familia, el jugador expresó su entusiasmo tras recibir la llamada del equipo: “No puedo esperar para llegar allí”, dijo, visiblemente emocionado.

La elección de Rodríguez forma parte del proceso de reconstrucción de los Dolphins, que buscan fortalecer su defensiva con talento joven, versátil y de alto impacto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

alza_viviendas_descarta_compradores_menor_ingreso_nuevo_laredo_32036ee977
Alza en viviendas descarta compradores de menor ingreso
Policia_49a1caf4bb
Ataque armado en bloqueo deja seis muertos en Chiapas
estadio_maracana_70e39778b8
Jugarán Ravens y Cowboys primer duelo NFL en el Maracaná
publicidad

Últimas Noticias

destruye_fgr_mas_cinco_toneldas_pirotecnia_monclova_fdb78f3ebe
Destruye FGR más de cinco toneladas de pirotecnia en Sabinas
CHAVEZ_JR_0785e5f212
Julio César Chávez Jr. vence por knockout a John Caicedo
defensa_abre_reclutamiento_para_50_plazas_ciudad_madero_602962be5c
Defensa abre reclutamiento con 50 plazas en Ciudad Madero
publicidad

Más Vistas

nl_proyectos_9_3ccc2a3ec5
'Yo aquí estoy; obras seguirán': José Lobatón
Whats_App_Image_2026_04_24_at_12_52_58_AM_281a110f12
Auténticos vs. Borregos un verdadero clásico ¡de campeones!
Whats_App_Image_2026_04_24_at_2_55_59_PM_663390fc68
Feminicidio en restaurante de Reynosa; agresor es detenido
publicidad
×