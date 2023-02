'Shocker' confiesa que se acostó con un hombre por dinero

El ahora retirado luchador Jair Soria, mejor conocido como 'Shocker', confesó durante un programa en vivo haber sostenido relaciones sexuales con un famoso expromotor de lucha libre a cambio de dinero.

'El 1000% guapo' confesó durante el programa: 'El Minuto qué cambió mi destino', que bajo la influencia de las drogas, este fue abusado por el expromotor Víctor Quiñones.

De acuerdo al relato del retirado luchador, este se encontraba totalmente drogado y borracho, por lo que el promotor anteriormente mencionado, aprovechó para persuadirlo con dinero y más droga a cambio de mantener relaciones sexuales.

'Yo tuve una relación sexual con un hombre, con un promotor por dinero. Yo me metí con un hombre, muy drogado y muy borracho”, confesó.

'Shocker' dijo que tras este turbio momento en su vida, varios de sus compañeros se enteraron y comenzaron a creer que era homosexual, expresando que se sentía la 'peor basura del mundo'.

“Lo hice y eso me causó problemas con ciertos compañeros que pensaron que era homosexual, cuando yo me sentía la peor basura del mundo', dijo.

Soria continuó narrando con detalles lo que ocurrió la noche que fue abusado por el ya fallecido promotor de lucha libre, declarando que tras darse cuenta que lo que estaba haciendo no estaba bien, se levantó y tomó una ducha, sin embargo, cuenta que ya había sido demasiado tarde.

'Un día fuimos a un bar a un centro de diversión, 'Las Fabulosas'. De ahí me fui con él al hotel y como él compró droga, pues yo quería más droga e hice cosas aberrantes, permití que me penetrara.

“Cuando lo entendí, de repente dije 'eso no está bien' y me levanté y me fui a bañar, pero ya lo había hecho', concluyó.