El 85% de productos exportados a EUA no tienen aranceles: Ebrard

El secretario de Economía adelantó que la próxima semana se reunirá con autoridades comerciales para desglosar los puntos de esta nueva maniobra de Trump

En medio de la incertidumbre que generó el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una nueva imposición global de aranceles del 10% a importaciones, desde el gobierno mexicano llegó la primera respuesta a esto.

Fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien durante una breve conferencia pidió mesura sobre la medida, la cual podría entrar en vigor dentro de los próximos tres días.

"Lo primero que aconsejaría es prudencia. Lo primero que tenemos que hacer es, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría. Veamos nosotros primero qué medidas va a tomar para determinar de qué manera puede afectar a nuestro país," dijo.

Además, el funcionario apuntó que la mayoría de los productos que México envía a Estados Unidos están libres de aranceles y que aquellos que lo sufren es porque operan de modo distinto al resto.

"El 85% de lo que exportamos no tiene aranceles; los aranceles que tenemos sobre vehículos, acero y aluminio dependen de otro principio legal, que es un artículo que establece esa posibilidad", comentó.

Finalmente, adelantó que la próxima semana viajará a la unión americana para reunirse con autoridades comerciales para desglosar los puntos de esta nueva maniobra de Trump.

"La próxima semana tengo un viaje a Estados Unidos, entonces podré confirmar ya con más precisión si permanecemos más o menos igual, o si hay algún cambio", comentó el secretario.

 


