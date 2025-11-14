Sorprende mexicano en Copa Mundial de Ajedrez

El gran maestro mexicano José Eduardo Martínez Alcántara sigue dando la cara por el ajedrez latinoamericano luego de colarse ayer entre los 16 mejores de la Copa del Mundo 2025 de esa disciplina, magno evento que se lleva a cabo del 30 de octubre al 27 de noviembre en las costas de la ciudad de Goa, en la India, y en el que participan los mejores ajedrecistas clasificados del planeta.

El evento, organizado por la Federación Internacional de Ajedrez y que cuenta con una bolsa de 2 millones de dólares en premios, se disputa bajo el formato de eliminación directa (knock out), donde cada enfrentamiento es un duelo decisivo y en el que el representante azteca ha logrado alcanzar la quinta ronda.

Martínez Alcántara aseguró su clasificación tras empatar en la segunda partida frente al Gran Maestro Alexey Sarana, de Serbia...

Con ese resultado, el mexicano hace historia, ya que se convierte en el primer jugador nacional en avanzar hasta los octavos de final de una Copa del Mundo FIDE, y es el único representante latinoamericano que permanece en competencia; para llegar hasta este punto, Martínez Alcántara pasó, entre otros, por Nodirbek Abdusattorov, de Uzbekistán, número 12 del mundo, campeón mundial de ajedrez rápido 2021, así como segundo gran maestro más joven de la historia.

—¿Qué sigue?

El avance de José Eduardo Martínez Alcántara representa un logro histórico para México y América Latina.

En toda la historia de la Copa del Mundo FIDE, ningún jugador mexicano había superado la primera ronda; hoy, Martínez Alcántara se ubica entre los 16 mejores del mundo, marcando un nuevo precedente para el ajedrez nacional.

En los octavos de final, enfrentará al ganador del match entre Nils Grandelius, de Suecia, y Pentala Harikrishna, de India, en lo que promete ser otro enfrentamiento de alto nivel en Goa.

“El desempeño de Martínez Alcántara marca un antes y un después para el ajedrez mexicano.

Su preparación, fortaleza y mentalidad competitiva reflejan el nivel que México puede alcanzar en los escenarios más exigentes del mundo”, comentó Eduardo Aguilar, coordinador de prensa de México Chess Talent y contacto de relaciones públicas de la FIDE en Cd. de México.

Además de la histórica actuación de Martínez Alcántara, el torneo refleja el crecimiento y la diversidad del ajedrez global, en una celebración deportiva marcada por la cultura, hospitalidad y energía de la India.

Comentarios