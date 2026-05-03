Piden activar consumo interno y proteger negocios familiares

Ante la contracción de 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre de 2026, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) llamó a fortalecer el consumo interno como una vía para sostener la economía real y proteger a los negocios familiares en el país.

De acuerdo con el organismo, el débil avance anual de apenas 0.2%, reportado por el Inegi, refleja la necesidad de impulsar sectores clave como el comercio, los servicios y el turismo, los cuales concentran buena parte de la actividad económica cotidiana.

Economía local como base del crecimiento

En este contexto, el presidente de Concanaco-Servytur, Octavio de la Torre, subrayó que la economía nacional se construye desde lo local.

“La economía de México no solo se mide desde los escritorios; se sostiene en cada negocio que abre sus puertas. Frente a la desaceleración, el consumo interno debe convertirse en una herramienta de estabilidad y desarrollo”, afirmó.

Asimismo, el organismo destacó que, a tasa trimestral, las actividades primarias cayeron 1.4%, las secundarias 1.1% y las terciarias 0.6%, lo que evidencia un retroceso generalizado.

Impulsan estrategias para reactivar la economía

Por ello, insistió en que la reactivación debe impulsarse desde el territorio, considerando que representa a 5.2 millones de empresas en 1,857 municipios.

A su vez, la Confederación señaló que estrategias como “La Gran Escapada” han demostrado su impacto, al generar una derrama económica de $40,000 millones de pesos, por lo que reiteró la importancia de promover el consumo local como una política permanente para fortalecer el empleo, la competitividad y el bienestar de las familias mexicanas.





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