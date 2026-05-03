'EUA comenzará a escoltar barcos a través de Ormuz', afirma Trump

El presidente Trump dijo el domingo que Estados Unidos comenzaría a guiar a los buques comerciales fuera del estrecho de Ormuz, donde han quedado atrapados por la guerra entre Estados Unidos e Irán, y agregó que las conversaciones con Teherán continuaban para encontrar una solución al conflicto.

“Países de todo el mundo… han preguntado a Estados Unidos si podríamos ayudar a liberar sus barcos, que se encuentran retenidos en el estrecho de Ormuz”, escribió Trump en Truth Social el domingo.

“Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos dicho a estos países que guiaremos a sus barcos de forma segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus negocios libremente y sin contratiempos”.

Según un alto funcionario estadounidense, esta nueva iniciativa, que Trump denominó "Proyecto Libertad", es un proceso mediante el cual países, compañías de seguros y organizaciones navieras pueden coordinar el tráfico marítimo a través del estrecho.

El funcionario añadió que, por el momento, no incluye el escolta de buques de guerra de la Armada estadounidense a través del estrecho.

Según un funcionario, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha desplegado recientemente minas navales en el estrecho, lo que supone un nuevo peligro para el tráfico marítimo comercial que transita por la vía fluvial. Antes del conflicto, aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo pasaba por el estrecho.

Si se produce alguna interferencia en el proceso, "desafortunadamente, habrá que abordarla con firmeza", dijo Trump en su publicación en redes sociales.

"La iniciativa comenzará el lunes por la mañana, hora de Oriente Medio", escribió Trump.

Describió la medida como un “gesto humanitario” en nombre de Estados Unidos, los países de Oriente Medio y, en particular, Irán, sin dar detalles sobre el papel que desempeñaría el régimen islámico.

Irán afirma haber recibido respuesta de EUA a su última oferta de diálogo

Irán dijo el domingo que había recibido una respuesta de Estados Unidos a su última oferta de conversaciones de paz, un día después de que el presidente Donald Trump dijera que probablemente rechazaría la propuesta iraní porque "no han pagado un precio lo suficientemente alto".

Los medios estatales iraníes informaron que Washington había transmitido su respuesta a la propuesta iraní de 14 puntos a través de Pakistán, y que Teherán la estaba revisando. Ni Washington ni Islamabad confirmaron de inmediato la respuesta estadounidense.

"En esta etapa, no tenemos negociaciones nucleares", citaron los medios estatales al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, en una aparente referencia a la propuesta de Irán de posponer las conversaciones sobre cuestiones nucleares hasta que termine la guerra y los adversarios acuerden levantar los bloqueos que mantienen contra el transporte marítimo en el Golfo.

Por su parte, el presidente Donald Trump declaró este domingo que sus representantes están manteniendo “conversaciones muy positivas” con Irán, mientras ambos países intercambian propuestas de paz.

“Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán, y de que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos”, afirmó en una publicación en Truth Social.

Estados Unidos e Israel suspendieron su campaña de bombardeos contra Irán hace cuatro semanas, y funcionarios estadounidenses e iraníes mantuvieron una ronda de conversaciones. Sin embargo, los intentos de organizar nuevas reuniones han fracasado hasta el momento.

Irán presentó su última propuesta el jueves, y un alto funcionario iraní confirmó el sábado que Teherán prevé poner fin a la guerra y resolver primero el conflicto marítimo, dejando para más adelante las conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Aunque Trump declaró inicialmente el viernes que no estaba satisfecho con la propuesta iraní, el sábado afirmó que aún la estaba estudiando.

Según el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, EUA ya respondió a este plan y lanzaría una contraoferta del mismo; el documento estadounidense está siendo evaluado por las autoridades iraníes y, una vez concluido el análisis interno, se emitirá la respuesta oficial.

La propuesta iraní exige, entre otros elementos, un alto el fuego de 2 meses. De acuerdo con el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, el objetivo del plan es poner fin de manera permanente a la guerra impuesta.

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