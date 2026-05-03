Cinco personas son encontradas sin vida en Ciénega de Flores

Un multihomicidio fue reportado en el municipio de Ciénega de Flores, donde al menos cinco personas fueron encontradas sin vida al interior de un domicilio, mientras que una más resultó herida.



De acuerdo con información en desarrollo, el hallazgo ocurrió luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego, lo que movilizó a policías municipales hasta esta vivienda ubicada en la calle Las Magnolias, en la colonia Bella Vista.



Y los oficiales confirmaron la presencia de cinco personas ejecutadas, entre ellas dos mujeres, tres hombres y uno más lesionado por arma de fuego y cuenta con una herida en el cuello por lo que ya fue trasladado de urgencia al hospital universitario.



Trascendió que los presuntos responsables huyeron a bordo de un vehículo en color blanco, aunque otra versión apunta que fue en motocicleta.



Tras el hallazgo, se desplegó un fuerte despliegue policiaco por tierra y aire y servicios periciales iniciaron con las investigaciones correspondientes y esclarecer los hechos.



Hasta el momento no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni el móvil del ataque.

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