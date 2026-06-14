Suecia quiere recuperar su lugar entre los grandes

Suecia está de regreso en el escenario más grande del futbol… y no quiere ser solo espectador. El conjunto escandinavo disputará su decimotercera Copa del Mundo en 2026 con un objetivo claro: volver a instalarse entre las potencias y pelear, al menos, por un lugar en cuartos de final.

El camino no fue sencillo. Los suecos sellaron su boleto a la justa mundialista a través del repechaje europeo, donde dejaron en el camino a Ucrania (3-1) y Polonia (3-2), mostrando carácter y capacidad de respuesta en momentos clave. Ahora, en el Grupo F junto a Países Bajos, Japón y Túnez, buscarán confirmar que están listos para competir al más alto nivel.

Una historia que respalda su ambición

Suecia no es ajena a las grandes citas. Su legado mundialista incluye capítulos memorables que la colocan como una selección capaz de sorprender. Su mejor actuación llegó en 1958, cuando como anfitriona alcanzó la final y cayó ante el Brasil de Pelé, en una campaña que la catapultó a la élite.

Aquel subcampeonato se suma a los terceros lugares obtenidos en Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, torneos que consolidaron a los nórdicos como un rival incómodo para cualquier potencia.

Desde sus primeras participaciones, Suecia dejó huella. En Italia 1934 alcanzó los cuartos de final tras vencer a Argentina, y en Francia 1938 firmó un destacado cuarto puesto, incluyendo una histórica goleada de 8-0 sobre Cuba.

Altibajos, ausencias… y resurgimiento

El recorrido sueco ha sido una auténtica montaña rusa. Tras su época dorada, el equipo alternó buenas actuaciones con eliminaciones tempranas e incluso ausencias dolorosas en España 1982, México 1986, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Sin embargo, cada caída ha sido seguida por un regreso competitivo. Prueba de ello fue Rusia 2018, donde Suecia sorprendió al liderar un grupo complicado con Alemania, México y Corea del Sur. En esa edición rompió la barrera de los octavos al eliminar a Suiza, aunque su camino terminó en cuartos frente a Inglaterra.

La misión: volver a competir entre gigantes

Hoy, con una nueva generación y el peso de su historia, Suecia llega a 2026 con la mira puesta en recuperar protagonismo. El reto no es menor, pero su pasado demuestra que sabe competir… y dar golpes inesperados.

El Mundial está en marcha, y Suecia quiere escribir un nuevo capítulo que la devuelva a donde alguna vez perteneció: la élite del futbol mundial.

Y hoy debuta en la Sultana del Norte.

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