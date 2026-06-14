Alemania golea 7-1 a Curazao durante su debut mundialista

Alemania goleó 7-1 a Curazao, quien anotó el primer gol de su historia durante su partido debut.

Livano Comenencia empató el partido con un zurdazo entre una maraña de jugadores desde el centro del área al minuto 21 para darle a Curazao su primer gol en el torneo y desatar la euforia de los aficionados de la pequeña nación caribeña.

El margen de victoria quedó lejos del récord de nueve goles en una justa deportiva, el cual se ha registrado en tres ocasiones, la más reciente cuando Hungría venció a El Salvador 10-1 en 1982.

Havertz convirtió un penalti al lado izquierdo de la portería en los descuentos del primer tiempo para poner el 3-1 en el marcador. El árbitro sancionó el penal después de que Riechedly Bazoer derribó a Felix Nmecha dentro del área.

Alemania amplia la ventaja por conducto de Jamal Musiala tras medio tiempo

Alemania no perdió tiempo después del descanso y amplió la ventaja por conducto de Jamal Musiala, quien marcó con un disparo cruzado desde la derecha en el primer minuto de la segunda mitad.

Este fue un sólido inicio para Alemania ante la desvalida Curazao como parte de su misión de redención luego de no pasar de la fase de grupos en Rusia y Qatar después de su título de 2014.

La mayor parte de los 68,021 aficionados en Houston apoyaron a Alemania, aunque hubo un animado contingente de personas alentando a La Ola Azul, que se convirtió en el país más pequeño en aparecer en el torneo.

El partido presentó la mayor diferencia de edad entre dos entrenadores en la historia de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El técnico de Curazao, Dick Advocaat, de 78 años, se convirtió en el entrenador de mayor edad en la historia del torneo, y enfrentó a Julian Nagelsmann, quien con 38 años es el técnico más joven en la edición de este año.

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