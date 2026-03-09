Integran 10 empresas más a programa 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial'

El gobernador de Nuevo León, Samuel García y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez integraron a 10 empresas al programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, con lo que ya suman 31 integrantes con una inversión total de $63.3 millones de pesos.

El mandatario estatal definió al proyecto como un esfuerzo conjunto entre el gobierno y la iniciativa privada para mejorar la ciudad. Dicha iniciativa demuestra que Nuevo León puede fortalecer su desarrollo a medida de que el sector público y privado colaboren entre sí.

“Quiero agradecer a estas 31 empresas que además de dar empleo y además de pagar impuestos, nos aportan de manera voluntaria para cumplir un sueño que es que en el Mundial podamos lucir la mejor versión de Nuevo León. Estoy seguro que en 3 meses, en 94 días vamos a hacer la mejor sede de México y vamos, por supuesto, a vivir con mucha pasión y mucha fiesta el Mundial"

“Ponte Nuevo es un esfuerzo del gobierno de decirle a las empresas, ‘ayúdenos para mejorar la ciudad’. Todas las empresas están haciendo compromisos no solo para este verano del Mundial, sino que Ponte Nuevo se queda para siempre. Lo que quiero subrayar es como Nuevo León es un referente y un modelo porque hoy en día estamos demostrando que el gobierno junto con la IP es lo que tiene a Nuevo León en primer lugar en 43 indicadores de 50 que mide el INEGI”, destacó García Sepúlveda.

Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó que la incorporación de más empresas deja un legado positivo rumbo al Mundial 2026, con acciones que beneficien de forma permanente a Nuevo León.

“Cuando cada jugador cumple su papel el equipo completo se vuelve más fuerte, tanto que logra ganar. Eso es lo que estamos construyendo aquí. Algunas empresas están aportando en la rehabilitación de espacios públicos, otras están ayudando a llenar de identidad con arte urbano, otras están sumando capacitación para las y los trabajadores que hacen posible que nuestra ciudad funcione todos los días o están contribuyendo con infraestructura, materiales, talento e ideas.

“Quiero agradecer a las empresas que dieron los primeros pasos e inspiran a otras empresas a formar parte de este gran equipo. Empresas que se suman el día de hoy a este gran equipo, empresas que deciden apostar por su ciudad, por su estado y que entienden que es una oportunidad para dejar un legado en Nuevo León. Con estas acciones la tercera alineación de Ponte Nuevo demuestra que cuando el gobierno, el sector privado y la sociedad se unen, todo es posible”, agregó la titular de Amar a Nuevo León.

Resaltó que el gobierno estatal impulsa importantes proyectos en áreas clave como movilidad, infraestructura, espacios públicos y desarrollo urbano.

Empresas aportarán con inversiones de diversas índoles

En esta tercera alineación se encuentran empresas como Ternium, Club Tigres, Uber, Farmacias Guadalajara, Grupo Doal, Impact Hub, PlastiExports, Traxion, Bulkmatic y Naturgy, quienes aportarán recursos, dando una inversión total de 63.3 millones de pesos.

Al terminar la presentación se llevó a cabo la firma de un Memorándum de entendimiento entre CANACO, la Asociación de Hoteleros y la Secretaría de Economía, teniendo como testigos de honor al gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez.

