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Estas son algunas de las estrellas que jugaron en el Azteca

Desde su inauguración en 1966, el "Coloso de Santa Úrsula" vio pasar por su cancha a algunos de los mejores jugadores de todos los tiempos; conócelos

  • 27
  • Marzo
    2026

Este sábado, el inmueble más importante del fútbol mundial volverá a abrir sus puertas: el Estadio Azteca. Para su reapertura, la selección mexicana se enfrentará a Portugal, que traerá a varios jugadores de primer nivel, con lo que se sumarán más estrellas que pisaron su cancha.

El Mundial donde comenzó todo

Esta historia comenzó con el Mundial de México 70, donde algunos de los mejores jugadores de la historia escribieron la historia del balompié. Sin duda, los más destacados fueron Pelé, para algunos el mejor jugador de la historia, acompañado de otras leyendas como Jairzinho, Carlos Alberto y Tostao, quienes se consagraron como campeones del mundo.

Otros más que aparecieron en el torneo fueron Franz Beckenbauer, considerado el mejor defensa de la historia, y Gerd Müller; ambos protagonistas en el llamado "Partido del Siglo", que vio a Italia como vencedora. De hecho, por parte de la "Azzurra" estuvieron Giacinto Fachetti y Dino Zoff.

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Una lluvia de estrellas

Cuando se jugó el Mundial de México 86, se vivió una época dorada en el fútbol, pues nuevamente llegaron grandes estrellas, pero si hay que hablar de una en particular, tiene que ser Diego Armando Maradona.

El "Pelusa" fue por lejos el mejor jugador de ese torneo, pero obviamente no estuvo solo, pues lo acompañó Jorge Valdano como referente de la albiceleste.

Otro equipo que llevó muchas estrellas fue Alemania, que estuvo comandada por Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler y Klaus Allofs.

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Italia repitió su participación en el Azteca y trajo como su máxima figura a Paolo Rossi, quien curiosamente era compañero de Carlo Ancelotti, ahora director técnico de Brasil.

Este desfile de figuras lo completaron Peter Shilton, uno de los mejores arqueros de la historia, y Gary Lineker, delantero inglés que fue campeón de goleo en ese Mundial.

Y no solo en Mundiales...

Pero las estrellas no solo llegaron con los Mundiales, pues en sus décadas de vida, el estadio ha recibido a muchas otras figuras que llegaron jugando con sus clubes.

Por mencionar algunos de los más destacados: Ronaldinho, cuando vistió la camiseta del Querétaro en un partido inolvidable donde le hizo dos goles al América.

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Sorpresivamente, durante la única temporada que estuvo en México, Pep Guardiola jugó en el Estadio Azteca cuando defendió a Dorados de Sinaloa. Y uno de los que pasa más desapercibido es Michel Platini, quien visitó el coloso cuando jugaba en el Nancy de Francia.

Un capítulo inolvidable en la historia del estadio fue la Copa Libertadores 2001, que tuvo a Cruz Azul abarrotando el estadio cada mitad de semana hasta la Final, donde Boca Juniors, comandada por Juan Román Riquelme.

Y tampoco hay que olvidar ese amistoso que tuvo el Tri contra España para celebrar el bicentenario de la independencia. Casualmente, para ese encuentro, "La Furia Roja" llegó como campeona del mundo con figuras como Iker Casillas, Carles Puyol, Sergio Ramos, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Xavi.

Los mexicanos no se quedan atrás

Como casa de la selección nacional, el "Coloso de Santa Úrsula" vio a los más grandes en la historia de México jugando ahí. Hugo Sánchez, Rafa Márquez y Jorge Campos labraron su leyenda en ese césped.

Otras figuras que pasaron:

  • Claudio "Piojo" López
  • Iván Zamorano
  • Romário
  • Vavá
  • Dida
  • Keylor Navas

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