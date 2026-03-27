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Lo que está en juego en Caliente.mx con México vs Portugal

Caliente.mx anuncia el partido entre México y Portugal el 28 de marzo en el Estadio Azteca, marcando el regreso del estadio tras su remodelación

  • 27
  • Marzo
    2026

La Selección Nacional de México protagonizará uno de los partidos más esperados del año cuando enfrente a la Selección de Portugal este 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), en un evento que cuenta con el respaldo y la emoción de Caliente.mx.

El encuentro marcará el regreso oficial del Estadio Azteca tras su remodelación rumbo a 2026, consolidándose como el escenario perfecto para un duelo internacional de alto nivel. Además, será la primera visita en la historia de Portugal a México, elevando el carácter histórico del partido.

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Con figuras de talla mundial como Bruno Fernandes, Vitinha y João Félix, el combinado europeo llega como un rival de máxima exigencia para el equipo mexicano.

El partido también marcará el esperado debut de Álvaro Fidalgo con la Selección Nacional, generando gran expectativa entre la afición.

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En este contexto, Caliente.mx se suma a la conversación futbolística con activaciones especiales dentro de la explanada del Estadio con la Cancha Caliente.mx, así como con dinámicas en redes sociales a través de @caliente_sports, donde los aficionados podrán ganar boletos y artículos oficiales.

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Además, la plataforma presenta momios atractivos para este enfrentamiento: una apuesta de $1,000 pesos por la victoria de México (+245) podría generar una ganancia de $3,450 pesos, reflejando el reto que representa enfrentar a una potencia europea.

Más allá de las apuestas, el partido funcionará como un termómetro deportivo para México en su camino como anfitrión del Mundial 2026, ante una de las selecciones europeas más competitivas de la actualidad.

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Nota: Los momios del partido pueden variar previo al inicio de este. Para mayor información te sugerimos visitar el sitio y aplicación de caliente.mx.

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