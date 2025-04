Tigres, con 'agenda llena', disputará seis juegos en 19 días

Este martes arranca abril, cuarto mes del año y en el cual se celebra el Día del Niño… y en él, Tigres tendrá ‘agenda llena’.

Los de la UANL disputarán seis juegos en un lapso de 19 días, con lo que promediarán un duelo cada tres días.

De los seis cotejos, cuatro son de fase regular de Liga MX, con los cuales concluirá la temporada regular del Torneo Clausura 2025, y dos más de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, correspondientes a la fase de Cuartos de Final.

Y precisamente este martes inicia esta actividad de los felinos al visitar al Galaxy de Los Ángeles a las 21:15 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del Dignity Health Tennis Center, en la ida de la antesala de la semifinal de la famosa Concachampions.

La Vuelta será el martes de la próxima semana en el Estadio Universitario a las 19:00 horas.

Ficha

Fútbol

Copa de campeones

de la Concacaf 2025

Cuartos de final

Juegos de ida - Hoy

Galaxy vs. Tigres

Dignity Health

Tennis Center

Carson, California, EUA

21:15 horas

Tiempo de Monterrey

Transmisión: Tubi

América vs. Cruz Azul

Estadio Ciudad

de los Deportes

Ciudad de México

19:00 horas

Azteca 7

Entérate

Estos son los seis juegos oficiales que disputará Tigres en este mes de abril, en un lapso de 19 días:

‘Conca’ 2025: Ida de cuartos… Galaxy vs. Tigres, Dignity Health Tennis Center, martes 1 de abril

Clausura 2025 Liga MX: Jornada 14… Puebla vs. Tigres, Estadio Cuauhtémoc, viernes 4 de abril

‘Conca’ 2025: Vuelta de cuartos… Tigres vs. Galaxy, Estadio Universitario, martes 8 de abril

Clausura 2025 Liga MX: Jornada 15… Tigres vs. Rayados, Estadio Universitario, sábado 12 de abril.

Clausura 2025 Liga MX: Jornada 16… Pachuca vs. Tigres, Estadio Hidalgo, martes 15 de abril

Clausura 2025 Liga MX: Jornada 17… Tigres vs. Pumas, Estadio Universitario, sábado 19 de abril.

