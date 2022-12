Tigres está de regreso y frente a sus aficionados

Este martes debuta en la Copa por México al recibir a Mazatlán en el Estadio Universitario a las 21:00 horas.

Tras un ‘ayuno’ de dos meses sin ver un partido de futbol soccer en el Estadio Universitario, los aficionados de Tigres regresan hoy martes a la tribuna de El Volcán para alentar a los felinos en su primer compromiso en la Copa por México, en el cual reciben a Mazatlán a las 21:00 horas.



Este duelo servirá para que el técnico argentino Diego Cocca se presente ante los incomparables como nuevo estrategas de la nave auriazul.



La última vez que el conjunto de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, jugó en el coloso nicolaíta fue el pasado jueves 13 de octubre de este año, en la Ida de Cuartos de Final de la Liguilla del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, duelo que ganó 1-0 ‘La U’ ante Pachuca con gol de André-Pierre Gignac al minuto 87… que de nada sirvió, ya que los felinos quedaron eliminados al perder la Vuelta 2-1 en el Estadio Hidalgo (la posición en la Tabla General los dejó fuera de combate).



Se espera que a partir de estos duelos vuelva la gente a las gradas del ‘Uni’, ya que la asistencia en este último torneo, el Apertura 2022, fue inferior a su capacidad máxima, al presentar un déficit de 15,144 aficionados, que equivale al 3.62% del total de aficionados.





Copa por México

En este certamen participan 10 clubes de la Primera División del futbol soccer mexicano, divididos en dos grupos de cinco equipos cada uno, y se celebra desde ayer lunes y hasta el viernes 30 de este mes de diciembre, previo al arranque del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Se jugará en cuatro estadios: Universitario, Olímpico Universitario, Jalisco y Nemesio Díez. Cada equipo disputará cuatro partidos en su sector, y el que haga más puntos avanza a la Final.





Grupo A

América



Pumas



Toluca



Cruz Azul



Necaxa







Grupo B



Chivas



Atlas



Tigres



Mazatlán



Santos





Calendario de juegos



Ayer lunes

Cruz Azul 0-0 Necaxa



Estadio Nemesio Díez





Atlas 0-0 Santos



Estadio Jalisco





Hoy martes

Pumas Vs. Toluca



Estadio Olímpico Universitario



19:00 horas





Tigres Vs. Mazatlán



Estadio Universitario



21:00 horas





Jueves 15 de diciembre

América Vs. Necaxa



Estadio Nemesio Díez



19:00 horas





Viernes 16 de diciembre

Pumas Vs. Cruz Azul



Estadio Olímpico Universitario



19:00 horas





Chivas Vs. Mazatlán



Estadio Jalisco



21:00 horas





Sábado 17 de diciembre

Atlas Vs. Tigres



Estadio Universitario



21:00 horas





Lunes 19 de diciembre

América Vs. Toluca



Estadio Nemesio Díez



19:00 horas





Chivas Vs. Santos



Estadio Jalisco



21:00 horas





Martes 20 de diciembre

Pumas Vs. Necaxa



Estadio Olímpico Universitario



19:00 horas





Atlas Vs. Mazatlán



Estadio Jalisco



21:00 horas





Jueves 22 de diciembre

Toluca Vs. Cruz Azul



Estadio Nemesio Díez



19:00 horas





Chivas Vs. Tigres



Estadio Universitario



21:00 horas





Viernes 23 de diciembre

América Vs. Pumas



Estadio Olímpico Universitario



19:00 horas





Mazatlán Vs. Santos



Estadio Jalisco



21:00 horas





Lunes 26 de diciembre

Toluca Vs. Necaxa



Estadio Nemesio Díez



19:00 horas





Martes 27 de diciembre

Tigres Vs. Santos



Estadio Universitario



21:00 horas





Cruz Azul Vs. América



Estadio Nemesio Díez



19:00 horas





Chivas Vs. Atlas



Estadio Jalisco



21:00 horas





Viernes 30 de diciembre

La Gran Final



Sede por definir



20:00 horas