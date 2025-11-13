Tigres Femenil empata con Cruz Azul y están a un paso de la final

Esta tarde el Estadio Olímpico Universitario sirvió como escenario en donde las ‘Amazonas’ empataron 1-1 con su similar de Cruz Azul Femenil. Con este resultado, las felinas, de no perder el domingo próximo a las 17:00 horas en el Estadio Universitario, se colocarán en la antesala de la disputa de su décima final en su historia.

Con este duelo, las chicas de amarillo total también llegaron a 350 partidos disputados de la Liga MX Femenil, tomando en cuenta la fase de Liga y Liguilla.

Las 'Amazonas' le pone número a la casa

Posterior a cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX Femenil, la juez central capitalina Ximena Márquez Ruíz hizo sonar su ocarina y, posterior a esto, se iniciaron las hostilidades entre las dirigidas por el español Pedro Martínez Losa y las pupilas de Diego Testas Fernández.

En un duelo de alternativas, tanto las de la ‘U’ como las de la 'Máquina celeste' se presentaron con una formación netamente ofensiva en el rectángulo verde del recinto ubicado en El Pedregal, buscando en todo momento el tomar la posesión del balón en búsqueda de ejercer peligro por las diversas zonas del terreno de juego y marcar ese gol que les diera la confianza.

La pantalla del Estadio Olímpico Universitario indicaba los 45 minutos y ya para concluir las acciones, justo al 45+4', la colombiana Barbara Olivieri pone al frente a las felinas, luego de recibir un pase de María Sánchez que taladró la defensa cruzazulina por el sector izquierdo a gran velocidad y enviar su asistencia para que se consumara el 1-0 a favor de la visita.

Con este marcador se fueron al descanso, para replantear la estrategia que emplearían para la segunda mitad.

La 'Máquina' pitó y anotó

Para el complemento, Cruz Azul Femenil se fue con todo sobre la portería de Cecilia Santiago, pretendiendo igualar la pizarra que le permitiera obtener un marcador más decoroso.

La primera de peligro para las 'azules' llegó a los 55’ de tiempo corrido; tras una llegada al área, se comete una mano por parte de las universitarias y, luego de consultarlo en el VAR, la árbitro central indica el tiro penal. El cobro lo realiza Daniela Calderón, quien disparó de forma cruzada y fallando desde los 11 pasos.

Ambos estrategas realizaron una serie de cambios con la intención de refrescar diversas zonas de su esquema y causar mayor peligro a su adversario. Y la recompensa les llegó a las chicas de La Noria a los 74 minutos por conducto de Ana García, que de testa perforó la meta de la UANL para el 1-1 parcial.

La nazareno Ximena Márquez Ruíz consideró añadir seis minutos más de reposición en el encuentro, en donde al minuto 45+5 las de amarillo total cerraron su llegada que hubiera podido ser la de la ventaja. A los 45+6 se escuchó el silbatazo final por parte del juez central y donde Tigres Femenil tiene la posibilidad de jugar su décima final.

