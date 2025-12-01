Revelan fechas y horarios de las semifinales del Apertura 2025

Quedaron definidos por parte de la Liga MX las fechas y horarios en que se jugarán los duelo de semifinales del torneo Apertura 2025.

Rayados recibirá a Toluca este miércoles 3 de diciembre, en el partido de ida a las 21:10 horas, en el estadio BBVA.

Mientras que la vuelta será el sábado 6 de diciembre, a las 19:00 horas, en el estadio Nemesio Diez.

En la otra eliminatoria, Tigres visitará en el compromiso de ida a Cruz Azul, el miércoles 3 de diciembre, a las 19:00 horas, en el estadio Olímpico Universitario.

El partido de vuelta está programado para el sábado 6 de diciembre, a las 21:10 horas, en el estadio Universitario.





