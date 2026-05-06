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Deportes

México recupera la Copa Mundial de Clavados para 2027

Rommel Pacheco anunció el regreso de la Copa Mundial de Clavados a México en 2027, mientras Zapopan albergará en julio de 2026 la Copa México

  • 06
  • Mayo
    2026

El director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco, anunció que México volverá a ser sede de la Copa Mundial de Clavados en 2027, aunque todavía no se define qué ciudad albergará el evento.

A través de redes sociales, el exclavadista también confirmó que del 16 al 19 de julio de 2026 se celebrará la Copa México en Zapopan, con participación de figuras internacionales de alto nivel.

“Se prometió y se cumplió, nos vemos en julio. México es un anfitrión de clase mundial”, expresó.

El Centro Acuático Metropolitano de Zapopan estaba originalmente programado para recibir una etapa de la Copa Mundial de Clavados del 5 al 8 de marzo de 2026.

Sin embargo, el evento fue retirado del calendario por World Aquatics debido a preocupaciones de seguridad derivadas de hechos violentos en Jalisco, además de restricciones internacionales que complicaron la asistencia de diversas delegaciones.

De la cancelación a la reprogramación

Tras el retiro inicial, la CONADE, junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Comité Olímpico Mexicano y autoridades de Jalisco, trabajó para rescatar el evento.

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Aunque la parada oficial de la Copa Mundial no se realizó en 2026 y fue retirada definitivamente del calendario internacional, el nuevo formato de Copa México busca mantener a México dentro del circuito competitivo internacional y reforzar su posición como organizador de grandes eventos.

El anuncio de una Copa Mundial de Clavados en 2027 representa una apuesta por recuperar plenamente la confianza de organismos deportivos internacionales y consolidar al país como anfitrión de competencias de élite.

Además, la estrategia se alinea con otros proyectos deportivos impulsados por Rommel Pacheco rumbo a FIFA World Cup 2026, con el objetivo de fortalecer infraestructura, organización y participación deportiva en México.


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