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Internacional

Francia envía portaaviones a Ormuz para preparar defensiva

El envío del buque insignia responde a la iniciativa multinacional lanzada por París junto a Londres para contribuir al restablecimiento del estrecho

  • 06
  • Mayo
    2026

Francia anunció este miércoles el envío de su portaaviones al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva para proteger a sus embarcaciones por las agresiones que puedan lanzarse en los próximos días.

De acuerdo con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, su portaaviones, de nombre Charles de Gaulle, atravesó el canal de Suez este miércoles camino del mar Rojo para acercarse a Ormuz, cuyo cierre "tiene un impacto mundial".

"El movimiento del Grupo Aeronaval (GAN) no tiene que ver con las operaciones militares iniciadas en la región y completa el dispositivo de seguridad", señaló.

El envío del buque insignia, que se encontraba ya en aguas del Mediterráneo prestando labores de seguridad para los aliados galos en la zona, responde a la iniciativa multinacional lanzada por París junto a Londres para "contribuir al restablecimiento de la navegación en el estrecho de Ormuz".

En coordinación con los países de la zona, busca efectuar labores de escolta y de seguridad en esa vía marítima una vez que se haya alcanzado un acuerdo para su apertura, y a ella se han adherido ya más de cuarenta naciones.

Aunque todavía no está en marcha esa misión, Francia busca "reducir los plazos" de su puesta en marcha, señaló el Estado Mayor.

Este portaaviones permitirá "disponer de una capacidad de integración de los medios de los países que quieran inscribirse en la misión" con "un dispositivo defensivo y adaptado, que respeta el Convenio de la ONU sobre el derecho del mar".

 

 


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