Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tigres_santos_vs_5_1_55d37d01f5
Deportes

Tigres no pudo viajar a Cincinnati y llegará 'raspando' al juego

Los felinos tenían planeado viajar el miércoles, sin embargo, el gobierno de aquel país decidió cerrar espacios aéreos en la zona, debido a la visita de Trump

  • 11
  • Marzo
    2026

Todavía no empieza el partido de ida de los Octavos de Final de la Concachampions entre Tigres y el FC Cincinnati, pero los felinos ya están enfrentando severas complicaciones para este compromiso.

Esto se debe a que el cuadro regio no pudo viajar a Estados Unidos para comenzar a realizar el reconocimiento de cancha y continuar con su preparación de cara a este importante encuentro.

Los felinos tenían planeado viajar a suelo norteamericano a las 14:30 horas de este miércoles, sin embargo, de último minuto se toparon con una gran barrera, pues el gobierno de aquel país decidió cerrar espacios aéreos en la zona, debido a la visita del presidente Donald Trump.

Esto dejó al plantel y staff varados en Monterrey, por lo que se optó por romper filas y reprogramar la salida para el jueves a las 08:00 horas, para posteriormente volar por varias horas hasta llegar a Ohio.

En caso de que se presente alguna otra complicación habrá un gran problema, debido a que por reglamento de Concacaf, el equipo debe presentarse al estadio tres horas antes del compromiso, el cual está programado para las 18:00 horas, tiempo de Monterrey.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

plan_b_reforma_electoral_0718af0cdc
Sheinbaum alista Plan B de Reforma Electoral; lo enviará el lunes
100_dias_japon_tunez_mundial_monterrey_add623c761
Faltan 100 días para el partido 1,000 del Mundial en Monterrey
Whats_App_Image_2026_03_12_at_1_19_16_AM_532c42974c
Inicia Liga Intrauniversitaria… ¡Que suenen los cascos!
publicidad

Últimas Noticias

mojtaba_jamenei_ce5ddb7f20
Mojtaba Jameneí amenaza a EUA al asegurar que vengará a mártires
plan_b_reforma_electoral_0718af0cdc
Sheinbaum alista Plan B de Reforma Electoral; lo enviará el lunes
iran_ataques_estrecho_ormuz_3e6342222e
Irán reivindica bombardeos con misiles en Golfo Pérsico
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×