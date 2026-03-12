Faltan 100 días para el partido 1,000 del Mundial en Monterrey

Las selecciones de Túnez y de Japón de fútbol serán protagonistas del partido número 1,000 en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, un encuentro que se disputará el 20 de junio de 2026 en el Estadio Monterrey.

El duelo formará parte de la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que por primera vez se celebrará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá.

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Tunisia and Japan will make history when they contest this landmark fixture at the iconic Monterrey Stadium in Mexico on June 20. pic.twitter.com/2Xfp6dUN1z — FIFA (@FIFAcom) March 12, 2026

Monterrey será escenario de un momento histórico

Aunque Monterrey no recibirá un partido inaugural ni una final, la ciudad será testigo de un momento que quedará registrado en los libros del fútbol: el encuentro número 1,000 de las Copas del Mundo.

La cifra representa un hito para el torneo organizado por la FIFA, que desde su primera edición ha acumulado cientos de partidos memorables y momentos inolvidables.

Lee la nota completa: Recibirá Monterrey el partido 1,000 de los Mundiales

Los partidos que recibirá Monterrey en el Mundial

El recinto regiomontano albergará varios encuentros durante el torneo. El primero será el 14 de junio de 2026, cuando la selección de Túnez enfrente al ganador del Repechaje B de la UEFA, en un duelo programado para las 20:00 horas.

Posteriormente llegará el partido histórico entre Túnez y Japón el 20 de junio, mientras que el último encuentro de la fase de grupos en esta sede será el 24 de junio, cuando se midan a la Selección de Sudáfrica y a la Selección de Corea del Sur.

Además, Monterrey también albergará un partido correspondiente a la ronda de dieciseisavos de final del torneo.

Para más información: Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026

El primer partido en la historia de los Mundiales

El camino que llevará al encuentro número 1,000 comenzó hace casi un siglo. El primer partido en la historia de la Copa del Mundo se disputó en 1930, durante el torneo celebrado en Uruguay.

En aquel duelo inaugural, la Selección de Francia venció 4-1 a México, resultado que quedó registrado como el primer marcador oficial en la historia del campeonato.

La inauguración del Mundial 2026 se disputará el 11 de junio cuando México enfrente a Sudáfrica.

Además, el partido se jugará en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, repitiendo el mismo enfrentamiento que abrió la Copa Mundial de la FIFA 2010.

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