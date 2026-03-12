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América confirma rotura del tendón de Aquiles de Luis Malagón

El Club América confirmó que Luis Ángel Malagón sufrió una rotura del tendón de Aquiles y será operado. El tiempo de recuperación dependerá de su evolución

  • 12
  • Marzo
    2026

El Club América confirmó que su portero Luis Ángel Malagón sufrió una rotura del tendón de Aquiles, una de las lesiones más delicadas para un futbolista y que lo dejará fuera de actividad durante varios meses.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado oficial del club, luego de que el guardameta abandonara el partido lesionado y entre visibles muestras de dolor.

Será sometido a cirugía

Tras realizarle los estudios médicos correspondientes, el club informó que el arquero deberá pasar por el quirófano para iniciar su proceso de recuperación.

“El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles. Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución”, señaló la institución.

Aunque el equipo no detalló un periodo exacto de baja, especialistas indican que una lesión de este tipo suele requerir entre seis y doce meses de recuperación, dependiendo de la rehabilitación y respuesta del jugador.

Lee la nota completa: Malagón salió lesionado del talón. ¿Se pierde el Mundial?

Una lesión que complica su camino al Mundial

La gravedad de la lesión pone en serio riesgo la presencia del arquero en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Malagón estaba en plena pelea por la titularidad de la Selección de México, compitiendo directamente con Raúl Rangel, conocido como “Tala”, y el experimentado arquero Guillermo Ochoa.

Sin embargo, la lesión lo obliga a frenar su progreso justo cuando el torneo mundialista está a menos de 100 días de distancia.

La jugada que provocó la lesión

La desafortunada acción ocurrió al minuto 37 del primer tiempo durante el encuentro entre Philadelphia Union y Club América.

En un intento por despejar el balón ante la presión del rival, Malagón se apoyó mal y su pie quedó trabado en el césped, provocando que la pierna se doblara de forma aparatosa.

En un primer momento, un jugador rival pensó que el guardameta buscaba provocar una falta, pero de inmediato quedó claro que la jugada era seria al observar la reacción del portero.

Malagón tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y entre lágrimas, mientras era atendido por el cuerpo médico.


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