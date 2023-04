Tigres presenta a Robert Dante Siboldi como su nuevo DT

Tigres presentó de manera oficial este lunes a Robert Dante Siboldi como el nuevo entrenador del conjunto felino.

El estratega uruguayo regresa la escuadra de la UANL luego de 24 años de haber abandonado a la institución cuando este era aún jugador.

Robert fue presentado como el nuevo director técnico de los Tigres por Mauricio Culebro, presidente del equipo y Antonio Sancho, director deportivo del club, durante una rueda de prensa realizada este lunes a las 13:00 horas en el Estadio Universitario

Siboldi aseguró que tiene confianza en que se retomaran las bases y regresará la confianza en el club para poder salir adelante en los dos torneos que actualmente disputa Tigres.

Por otro lado, el presidente del club, se expresó confiado y con grandes aspiraciones para clasificar a la Liguilla en los primeros cuatro lugares del Clausura 2023 pese al inesperado cambio de planes que sufrió el equipo tras la salida de Diego Cocca y también de Marco Antonio 'Chima' Ruiz.

Agradecen al 'Chima' y su cuerpo técnico

Mauricio Culebro aprovechó el espacio para agradecer los esfuerzos del ‘Chima’ Ruiz y su cuerpo técnico, asegurando que ambos tienen las puertas abiertas para algún puesto en el club.

Siboldi y el conflicto con jugadores felinos

Al ser cuestionado sobre los anteriores enfrentamientos con jugadores como Nahuel Guzmán y Guido Pizarro en el 2020, el estratega dijo que todo se queda en el campo, asegurando que no pasó nada entre ellos.

“Se queda en el campo, yo ni me acordaba, Nahuel me dice que no pasó nada, eso fue producto de lo que pasó de cuando uno siempre quiere ganar, nadie quiere regalar nada, ese momento terminó, pero la gente le toma más relevancia, no pasó nada. Nunca hubo nada”, aseguró.