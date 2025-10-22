Tigres rompe racha de 11 años sin ganar en Pachuca

Esta noche el Estadio Hidalgo fue testigo de la manera en que los Tigres vencieron 2-1 al Pachuca, después de 11 años de no hacerlo en "La bella airosa". Las anotaciones de los felinos fueron obra de Juan Brunetta y Diego Lainez; por los Tuzos lo hizo Robert Kenedy.

Con este resultado, "La U" llega a 29 puntos y se coloca en el cuarto peldaño de la Tabla General, luego de 14 fechas de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El sábado, en partido correspondiente a la Fecha 15, el cuadro de la UANL se enfrentará a los Xolos de Tijuana en el Estadio Universitario; la batalla está programada para las 17:00 horas.

Pachuca dominó la primera parte

Luego de cumplir con los protocolos establecidos por la Liga MX, el juez central tapatío Abraham de Jesús Quirarte Contreras hizo sonar su ocarina y con esto se inició la justa deportiva entre los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri y los pupilos de Jaime Arturo Lozano Espín.

Los de la "U" se presentaron con una formación muy ofensiva en el rectángulo verde del Estadio Hidalgo, de nueva cuenta con un parado de 4-1-4-1. A través del toque de bola de primera e imprimiéndole gran velocidad en su ataque en la búsqueda de crearle daño a la cabaña defendida por el colimense Carlos Moreno, quien vistió un llamativo atuendo en color verde.

Con el correr de los minutos, los Tuzos fueron nivelando las acciones y poco a poco se apoderaron del esférico y, a través de disparos desde fuera del área, aunado a los ingresos "como cuchillo en mantequilla" por los costados, hacían tronar su arsenal ofensivo, pero ‘el invitado de honor’ no llegaba.

Fue entonces que, a los 12’ de tiempo corrido, Remate rechazado de Diego Lainez conecta de zurda un pase cedido por Ángel Correa. En la siguiente jugada vino la contra por parte del ecuatoriano Enner Valencia, quien remata con la pierna derecha desde fuera del área un pase de Brian García y el obús pasó cerca del poste superior.

El cronómetro marcaba los 26 minutos cuando Víctor Guzmán dispara de derecha una asistencia de Alán Bautista y que el balón se va muy por encima del marco encomendado al "Patón" Guzmán. Y a los 28', Enner Valencia hace "pared" con Luis Quiñones, quien conecta con la izquierda desde linderos del área.

Un cuadro de Pachuca que tuvo el dominio de las acciones y que con el correr de los minutos en repetidas ocasiones "tocó la puerta" de los que esta vez salieron con su uniforme alternativo, pero el esférico no podía besar las redes de su rival.

La pantalla del Estadio Hidalgo indicaba los 45' minutos y el nazareno Quirarte Contreras decretó cuatro minutos de alargue en la batalla. Justamente en el 45+3, Ángel Correa y Marco Farfán tejieron una llegada de peligro donde el argentino Correa conecta con la derecha y el balón estremeció el poste del marco defendido por el cuadro "tuzo". Tras consumirse el añadido, se decretó el final de la primera mitad.

Tigres supo concretar

Para la segunda mitad de esta justa futbolera, tanto Tigres como Pachuca no realizaron ninguna modificación a su cuadro inicial.

En el amanecer de la parte complementaria, la batalla se desarrolló de forma muy similar al primer tiempo, con un cuadro de la "Bella airosa" que se volcó al ataque y una escuadra de la "U" que esperaba amuralladamente a su rival, en la búsqueda del contragolpe como su mejor opción para hacerle daño a la cabaña de los hidalguenses.

A los 51’ de tiempo corrido llegó la primera de peligro de los universitarios, siendo Diego Lainez quien se interna por la pradera derecha de su ataque y conecta de pierna derecha, pero "la redonda" fue atajada acertadamente por el portero "tuzo" Carlos Moreno.

A los 59’ de acción vino el 1-0 en favor de los de la UANL por conducto de Juan Brunetta, quien, de pierna derecha, cobra un tiro directo y encaja el obús en el ángulo inferior izquierdo de la cabaña defendida por Carlos Moreno, que nada pudo hacer para detener el esférico.

Este tanto cayó "como balde de agua fría" para los hidalguenses, que siguieron buscando la fórmula para hacerle daño a la meta defendida por Nahuel Guzmán, quien salió vestido totalmente en color gris oscuro con negro. Fue entonces que ambos timoneles comenzaron a moverle a su oncena inicial con la intención de refrescar diversas zonas del terreno de juego.

A los 71 minutos, los universitarios triangularon una jugada que definió Ozziel Herrera y la zona defensiva hidalguense mandó a saque de esquina. La alternancia en el balón. El empate de 1-1 cayó a los 77 minutos cuando Robert Kenedy aprovecha una pifia de Joaquim Pereira y conecta con la pierna izquierda desde afuera del área para emparejar los cartones.

La reacción de los de "La U" no se hizo esperar y un minuto después —a los 78’ de tiempo corrido— Diego Lainez puso el 2-1, quien recibe una asistencia de Rômulo Zwarg y remata con la derecha, desde la pradera diestra, por el lado derecho de la portería.

La mala fortuna cayó a los 85’ de acción para los de la UANL, al ser expulsado Marco Farfán por cometer una fuerte falta sobre Robert Kenedy, posterior a consultarlo en el VAR.

El nazareno Adonai Escobedo González consideró añadir 10 minutos más de reposición en el encuentro y a los 90', Eduardo Bauermann comete una fuerte falta sobre "Angelito" Correa; el brasileño es sancionado con segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.

A los 90'+5, tras recibir la asistencia de Alán Bautista, Alonso Aceves remata de zurda y los felinos le ponen hielo al balón. El desgaste era evidente en ambos equipos y justo a los 45’+10, el marroquí Oussama Idrissi en un saque de banda recibe la segunda amarilla y sale expulsado; a los 45’+12 se escuchó el silbatazo final por parte del juez central.

