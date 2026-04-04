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Mallorca sorprende y vence al Real Madrid de último minuto

El cierre del partido evidenció la falta de contundencia del conjunto blanco y la capacidad del Mallorca para capitalizar sus oportunidades en momentos clave

  • 04
  • Abril
    2026

El Mallorca firmó una victoria clave al imponerse 2-1 al Real Madrid en Son Moix, resultado que impacta tanto en la lucha por la permanencia como en la carrera por el título. El gol decisivo llegó en tiempo de compensación, en un duelo donde el conjunto local aprovechó sus momentos ante un rival que dejó escapar puntos importantes.

El equipo bermellón mostró orden y contundencia para quedarse con tres puntos que lo sacan de la zona de descenso, mientras que el conjunto blanco se rezaga en la clasificación en un tramo determinante de la temporada.

Morlanes y Muriqi marcan la diferencia

El marcador se abrió al minuto 41, cuando Manu Morlanes aprovechó una jugada dentro del área para definir frente al arco y adelantar al Mallorca. La anotación llegó tras varios avisos del conjunto local, que había comenzado a generar peligro con transiciones rápidas.

Durante gran parte del encuentro, el Real Madrid mantuvo la posesión y generó opciones, principalmente por el costado izquierdo con la participación de Kylian Mbappé, quien regresó al once titular y fue uno de los más insistentes en ataque, aunque sin lograr concretar.

En la segunda mitad, el conjunto visitante movió sus piezas con el ingreso de jugadores como Vinicius y Jude Bellingham, en busca de mayor profundidad ofensiva. Sin embargo, se encontró con una defensa bien organizada y con intervenciones clave del arquero Leo Roman.

Militão empata, pero Mallorca responde en el final

Cuando parecía que el partido terminaría con victoria local, el Real Madrid encontró el empate al minuto 88. Un tiro de esquina permitió a Éder Militão rematar de cabeza sin marca y poner el 1-1, en su regreso tras varios meses de ausencia por lesión.

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No obstante, el Mallorca reaccionó de inmediato. Ya en el tiempo agregado, al 90+1’, Vedat Muriqi aprovechó un balón dentro del área para definir ante el arquero y sentenciar el 2-1 definitivo, desatando la celebración en el estadio.

El delantero de Kosovo, que llegaba tras un golpe anímico por quedar fuera del Mundial con su selección, fue determinante al marcar el gol que selló el triunfo.

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Impacto en la tabla y presión para el Madrid

Con este resultado, el Mallorca alcanzó los 31 puntos y logró salir de los puestos de descenso, colocándose en el lugar 17 por encima de Real Oviedo, Levante y Elche.

Por su parte, el Real Madrid se mantiene a cuatro puntos del liderato, con la posibilidad de que la diferencia aumente dependiendo del resultado del Barcelona en la jornada. La derrota representa un golpe en sus aspiraciones al título en la recta final del campeonato.

El cierre del partido evidenció la falta de contundencia del conjunto blanco y la capacidad del Mallorca para capitalizar sus oportunidades en momentos clave, en un duelo que terminó por inclinarse en los últimos minutos.

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