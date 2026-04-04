Óscar anuncia su retiro del futbol profesional a los 34 años

El futbolista brasileño Oscar dos Santos Emboaba Júnior anunció su retiro del futbol profesional a los 34 años, poniendo fin a una trayectoria que incluyó pasos por Europa, Asia y Sudamérica, además de participación con la selección de Brasil.

La decisión se dio tras complicaciones de salud registradas en los últimos meses, luego de que el mediocampista sufriera un episodio durante un entrenamiento que derivó en estudios médicos y recomendaciones para no continuar en la alta competencia.

Un retiro marcado por motivos de salud

El exjugador presentó un cuadro relacionado con un síncope vasovagal, condición que afecta la presión arterial y puede provocar desmayos. Tras el diagnóstico, optó por priorizar su bienestar físico y cerrar su carrera profesional.

Oscar había regresado recientemente al São Paulo FC, club donde inició su carrera, con la intención de despedirse en el futbol brasileño. Sin embargo, su participación fue limitada y finalmente decidió poner fin a su etapa como futbolista.

Trayectoria en clubes

A lo largo de su carrera, el mediocampista defendió los colores de diversos equipos en distintas ligas del mundo:

Inició en São Paulo FC, antes de consolidarse en el Internacional de Porto Alegre, donde comenzó a destacar en el futbol sudamericano.

Su rendimiento le permitió dar el salto a Europa en 2012 con el Chelsea FC, equipo con el que vivió una de sus etapas más importantes, participando en competiciones de alto nivel y sumando títulos.

Posteriormente, en 2017, continuó su carrera en el Shanghai Port FC de China, donde se convirtió en una de las principales figuras del club y del campeonato local durante varios años.

Finalmente, regresó al futbol brasileño para cerrar su carrera con São Paulo.

Palmarés y logros destacados

Durante su trayectoria, Oscar conquistó títulos en distintas ligas y competiciones internacionales:

Con Chelsea ganó la Premier League (2014-15), la Europa League (2012-13) y la Copa de la Liga inglesa (2014-15).

En su etapa en China con Shanghai Port, obtuvo la Superliga China (2018), la Copa de China (2019) y la Supercopa China (2019).

Además, con Internacional de Porto Alegre conquistó la Recopa Sudamericana (2011).

A nivel internacional, fue parte de la selección de Brasil que ganó la Copa Confederaciones 2013, además de haber sido campeón del Mundial Sub-20 en 2011.

Números de su carrera

El mediocampista cierra su trayectoria con más de 550 partidos oficiales, superando los 130 goles y acumulando más de 200 asistencias, cifras que reflejan su aporte ofensivo y capacidad creativa en el campo.

Con la selección brasileña disputó 48 encuentros y anotó 12 goles, incluyendo su participación en la Copa del Mundo de 2014.

Legado en el futbol internacional

Óscar fue considerado uno de los mediocampistas ofensivos más destacados de su generación, reconocido por su visión de juego, precisión en el pase y capacidad para generar oportunidades de gol.

Su decisión de emigrar al futbol chino en una etapa temprana de su carrera marcó su trayectoria fuera del foco europeo, aunque mantuvo regularidad y protagonismo en cada equipo donde jugó.

Con su retiro, el futbol brasileño despide a un jugador que dejó huella en distintos continentes y que cerró su carrera priorizando su salud tras más de una década en la élite.





Comentarios