Rubén Díaz asume como Comandante Interino de la IV Región Militar

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el General de Brigada de Estado Mayor Rubén Darío Díaz Esparza fue designado como Comandante Interino de la IV Región Militar a partir del 1 de abril de 2026.

Nombramiento y toma de protesta

La toma de protesta se llevó a cabo la mañana del 2 de abril en las instalaciones de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Nuevo León, donde el General de División Guardia Nacional de Estado Mayor Hernán Cortés Hernández, en su calidad de Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, le dio posesión del cargo conforme al Reglamento del Ceremonial Militar.

Durante el acto protocolario, el nuevo mando también realizó la protesta de bandera, formalizando así su responsabilidad al frente de la región militar.

Trayectoria en las Fuerzas Armadas

El General Díaz Esparza cuenta con una amplia trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, destacando cargos como Director de la Escuela Militar de Inteligencia, Director del Colegio de Defensa Nacional y Director General de Educación Militar, además de fungir como Rector de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea.

En el ámbito internacional, se desempeñó como Jefe de Estudios del Colegio Interamericano de Defensa en Estados Unidos, así como Agregado Militar Adjunto en la Embajada de México en Washington, D.C..

Responsabilidades en la IV Región Militar

Como Comandante Interino de la IV Región Militar, tendrá bajo su responsabilidad el mando operativo, administrativo y logístico en los estados de San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, además de coordinar acciones de apoyo interinstitucional en apego a las leyes y reglamentos militares, con el objetivo de contribuir a la seguridad y al desarrollo del país.

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