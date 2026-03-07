Sigue el minuto a minuto del Clásico Regio 142
Acompáñanos a seguir la emoción del Clásico Regio con todos los detalles del encuentro que sacudirá la ciudad regiomontana
¡Termina el Clásico Regio 142! Tigres 1-0 Rayados
Minuto 93' Modificación de Tigres, sale Diego Lainez e ingresa Juan Purata
Minuto 91' GOOOOLL!! DE TIGRES, ANDRÉ-PIERRE GIGNAC ANOTA Y ROMPE EL 0-0, Tigres 1-0 Rayados
Minuto 90' Compensan cuatro minutos
Minuto 87' Tiro de esquina para Tigres
Minuto 85' Nahuel Guzmán se duele de la ingle izquierda
Minuto 84' Tiro de esquina para Rayados
Minuto 82' Modificación de Rayados, sale Uroš Đurđević e ingresa Joaquín Moxica
Minuto 80´ Tarjeta amarilla para Luca Orellano
Minuto 80' Cambio de Tigres, sale Jesús Angulo y entra Osvaldo Rodríguez
Minuto 80' Cambio de Tigres, sale Rodrigo Aguirre y entra André-Pierre Gignac
Minuto 77' Jesús Angulo sale del campo con una pequeña molestia en la pierna derecha
Minuto 72' Marcador momentáneo Tigres 0-0 Rayados
Minuto 70' Modificación del Monterrey, sale Stefan Medina y entra Ricardo Chávez
Minuto 68' Modificación de Tigres, sale Vladimir Loroña, ingresa Ozziel Herrera
Minuto 66' Juan Brunetta falla una llegada clara frente al arco rayado
Minuto 65' Tarjeta amarilla para el defensa del Monterrey, Stefan Medina
Minuto 63' Tiro de esquina para Rayados
Minuto 60' Atajada de Luis Cárdenas tras jugada de Jesús Garza que termina en fuera de lugar
Minuto 56' Modificación de Rayados, sale Allen Rojas y entra Lucas Ocampos
Minuto 55' Segundo gol anulado de Tigres
Minuto 54' Tiro libre peligroso para Tigres
Minuto 52' Marcan fuera de lugar para Monterrey
Minuto 52' Disparo peligroso de Uroš Đurđević que termina atajando Nahuel Guzmán
Minuto 50' Gol anulado de Tigres por fuera de lugar
Minuto 48' Tiro de esquina para Tigres
Arranca el segundo tiempo de este Clásico Regio 142 con los mismos 22 jugadores
Finaliza el primer tiempo, Tigres 0-0 Rayados marcador parcial
Minuto 44' Tiro de esquina de nueva cuenta para Tigres
Minuto 43' Diego Lainez encara a la defensa rayada y termina en tiro de esquina
Minuto 41' Tiro libre para Tigres
Minuto 39´ Disparo de Juan Brunetta que termina en saque de meta para Monterrey
Minuto 37' Tiro de esquina para Tigres
Minuto 29´ Tiro de esquina para Tigres
Minuto 26' Marcador momentáneo Tigres 0-0 Rayados
Minuto 24' Rodrigo Aguirre vuelve a perdonar tras fallar disparo hacia la porteria de Rayados
Minuto 20' Saque de meta por parte de Rayados
Minuto 16' Tiro de esquina de Rayados
Minuto 14' Tras un pase filtrado hacia Diego Lainez, Luis 'Mochis' Cárdenas hace un buen achique y se queda con el balón
Minuto 11' Rodrigo Aguirre cabecea el balón que termina sin peligro para el arco rayado
Minuto 9' Angel Correa realiza disparo que sale desviado de la porteria del Monterrey
Minuto 4' Saque de meta por parte del Monterrey
¡ARRANCA EL PARTIDO!
Salen ambos a la cancha e inicia el protocolo del certamen
“Para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo”; expresa un refrán popular mexicano. Y esta frase justamente se puede aplicar esta noche en el ‘Volcán’, escenario en donde se celebrará el Clásico Regio 142, el más pasional de México. Un duelo deportivo en donde la realidad indica que tanto los de la ‘U’ como los de la ‘Pandilla’ llegan con dos triunfos y tres derrotas, en sus últimos cinco batallas oficiales de la Liga BBVA MX.
El Derbi regiomontano iniciará en punto de las 21:00 horas, donde tanto Tigres como Rayados se volverán a encontrar en este duelo fraternal, siendo el Juez Central sinaloense Ismael Rosario López Peñuelas quien al hacer sonar su silbato se dará el comienzo del duelo; mismo que corresponde a la jornada 10 del Torneo de Clausura 2026.
La historia en números
La Cronología marca que desde la instauración de los torneos cortos, en duelos de Liga y Liguilla son 74 enfrentamientos oficiales los que han sostenido; en donde los del ‘Conde’ Pizarro han cargado con la victoria 30 veces y en 24 más empataron, siendo derrotados por los del Monterrey 20 ocasiones. Siendo 102 los goles que han cantado los de la UANL en el Derbi Regio.
Siguiendo con la premisa anterior, la cuota goleadora en los auriazules recae en el francés André-Pierre Gignac con 13, seguido por el argentino Walter Gaitán con seis y finalizan la lista Andrés Silvera, José Rivas y Lucas Lobos con cuatro.
La realidad de ambos planteles
Si bien es cierto que, ambas escuadras llegan a este duelo en zona de Clasificación ocupando los peldaños siete y ocho de la Tabla General, la victoria los subiría solamente al sexto lugar de la competición; siempre y cuando el Atlas no sume puntos y quienes esta tarde recibirán la visita del Guadalajara.
Los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri saltarán a la grama del Estadio Universitario portando su tradicional uniforme en amarillo total; mientras que los comandados por su compatriota Nicolás Gabriel Sánchez lo harán con su indumentaria a rayas azul con blanco y medias en color rojo.
La moneda está en el aire, para que el ‘Clásico más pasional’ se viva en un ambiente por demás familiar con sabor a carne asada, machaca y cabrito; a ritmo de acordeón y bajo sexto, pero con un fino toque de balón en la cancha, preciso y precioso. Que el duelo sea en el rectángulo verde y tanto auriazules como albiazules nos regalen goles y un buen espectáculo, donde el Futbol sea el principal motivo de unión y fraternidad.
