China pide que otros no interfieran en sus relaciones con Latam

En el marco de la Asamblea Nacional Popular, el evento político más relevante de China, el canciller Wang Yi lanzó este domingo un enérgico llamado a respetar la soberanía de América Latina, exigiendo que "terceras partes" no interfieran en los lazos diplomáticos y comerciales entre el gigante asiático y la región.

Las declaraciones del ministro de Exteriores se producen en un momento de fricción máxima, apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concluyera una cumbre en Miami con líderes regionales de derecha.

Dicho encuentro buscaba consolidar el liderazgo de Washington y frenar la expansión de la influencia de Pekín en el hemisferio occidental.

El sur Global y la autodeterminación

Durante su rueda de prensa anual, Wang Yi defendió el modelo de cooperación chino, describiéndolo como una alianza basada en la asistencia mutua entre naciones del Sur Global.

El canciller subrayó que el crecimiento de estas relaciones responde al respeto constante de China hacia las decisiones de los pueblos latinoamericanos.

"China nunca participa en cálculos geopolíticos ni interfiere en los asuntos internos de otros países, ni pide a nadie que tome partido", afirmó el funcionario, marcando un contraste directo con la política exterior de la administración Trump. "La cooperación entre China y América Latina no se dirige contra terceros ni debe estar sujeta a la interferencia de terceros".

Contexto de alta tensión regional

El mensaje de Pekín llega tras una serie de maniobras de fuerza ejecutadas por Estados Unidos en los últimos meses, las cuales han sido condenadas por el gobierno chino:

Venezuela: La captura del líder Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero pasado.

Cuba: El endurecimiento del bloqueo energético impuesto por Washington.

Panamá y Chile: Las presiones de la Casa Blanca para que el Canal de Panamá se desvincule de empresas de Hong Kong, así como sanciones contra funcionarios chilenos relacionadas con proyectos de fibra óptica con tecnología china.

Confianza en el futuro

A pesar de la presencia de mandatarios de países como Argentina, El Salvador y Paraguay en la cumbre de Miami —quienes han mostrado una alineación más cercana a las políticas de seguridad y defensa de Trump—, Wang Yi expresó tener "plena confianza" en el futuro de los vínculos con Latinoamérica.

El canciller concluyó reafirmando que los países latinoamericanos son naciones soberanas que "deben elegir su propio camino" de desarrollo, sin estar condicionados por las presiones de potencias externas que buscan limitar sus opciones de asociación global.

