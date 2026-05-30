Vingegaard queda a un paso de conquistar el Giro

El danés Jonas Vingegaard dio un golpe definitivo al Giro de Italia al imponerse con autoridad en la penúltima etapa de la competencia, una exigente jornada de montaña con final en Piancavallo que le permitió ampliar su ventaja en la clasificación general y dejar prácticamente asegurado el título.

El ciclista danés del Team Visma-Lease a Bike lanzó un ataque demoledor a poco más de 10 kilómetros de la meta y se marchó en solitario rumbo a su quinta victoria de etapa en esta edición de la carrera, confirmando su dominio absoluto a lo largo de las tres semanas de competencia.

🏅🇩🇰 Jonas Vingegaard, imparable! Victoria en Piancavallo en la etapa 20 del 🇮🇹#GirodItalia y a un paso de conquistar la maglia rosa

🔥Este domingo en Roma se convertirá en el 8.º ciclista de la historia en ganar los tres Grandes Tours: Giro, Tour y Vuelta pic.twitter.com/dgPqaePrwd — InfoCiclismo (@infociclismoo) May 30, 2026

Ventaja superior a cinco minutos

Tras completar los 200 kilómetros de recorrido entre Gemona del Friuli y Piancavallo, Vingegaard cruzó la línea de meta con una diferencia suficiente para consolidar una ventaja superior a cinco minutos sobre su más cercano perseguidor, Felix Gall.

El austríaco logró quedarse con la segunda posición de la etapa tras superar en el sprint final al australiano Jai Hindley, quien continúa ocupando el tercer lugar de la clasificación general.

Con la última etapa programada en Roma y un recorrido tradicionalmente reservado para las celebraciones del líder, todo apunta a que el danés levantará el trofeo este domingo sin sobresaltos.

De confirmarse su triunfo, Vingegaard se convertirá en el octavo ciclista de la historia en conquistar las tres Grandes Vueltas del ciclismo profesional.

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El corredor de 29 años ya cuenta en su palmarés con los títulos del Tour de Francia obtenidos en 2022 y 2023, además de la Vuelta a España conquistada en 2025.

El Giro de Italia sería el último gran trofeo que faltaba en su colección.

Además, el éxito en suelo italiano le permitiría enfocarse plenamente en su siguiente gran objetivo de la temporada: intentar lograr el prestigioso doblete Giro-Tour en el mismo año.

Una estrategia ofensiva hasta el final

Lejos de conformarse con administrar la ventaja acumulada durante la competencia, Vingegaard explicó que su equipo decidió buscar también el triunfo de etapa en la última jornada de montaña.

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El danés destacó el trabajo de sus compañeros y aseguró sentirse especialmente satisfecho por la forma en que logró cerrar la fase decisiva de la carrera, acumulando cinco victorias parciales y una diferencia considerable sobre sus rivales.

Su actuación en Piancavallo volvió a demostrar por qué era considerado el principal favorito desde antes de la salida del Giro y ratificó su condición como uno de los ciclistas más dominantes del pelotón internacional.

Tras cruzar la meta, Vingegaard repitió un ritual que se ha vuelto característico en sus triunfos.

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Primero besó la fotografía de su familia colocada en el manillar de su bicicleta, después besó su anillo de bodas y finalmente levantó los brazos para celebrar una victoria que lo deja a las puertas de un nuevo capítulo en la historia del ciclismo.

Con Roma esperando la llegada del pelotón, el danés se prepara para coronar una actuación memorable y sumar el Giro de Italia a una trayectoria que continúa creciendo entre las más destacadas de su generación.

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