Zachary Svajda avanza a 2da semana de Roland Garros

El estadounidense Zachary Svajda protagonizó una de las historias más emotivas y sorprendentes de Roland Garros al clasificar por primera vez a la segunda semana del Grand Slam parisino tras derrotar al argentino Francisco Cerúndolo en un intenso duelo de cinco sets.

El tenista de 23 años, ubicado en el puesto 85 del ranking mundial, se impuso por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 para sellar su pase a los octavos de final, un resultado que pocos habrían anticipado considerando su limitada experiencia sobre polvo de ladrillo.

"Todavía no lo asimilo. Es una locura. Solo estoy tratando de absorberlo todo", reconoció Svajda tras la victoria.

Un triunfo con un significado especial

La clasificación tuvo una carga emocional aún mayor debido a que el partido se disputó el día en que su padre y entrenador, Tom Svajda, habría celebrado su cumpleaños.

Tom Svajda falleció en octubre pasado a consecuencia de cáncer, dejando una profunda huella en la carrera de su hijo, a quien acompañó durante gran parte de su formación deportiva.

Al concluir el encuentro, el estadounidense se dejó caer sobre la arcilla y cubrió su rostro con las manos, visiblemente conmovido.

"Las emociones fueron una locura. Sé que está orgulloso de mí", expresó el jugador al recordar a su padre, quien trabajó durante años como instructor de tenis en San Diego.

De las dudas al mejor momento de su carrera

El desempeño de Svajda en París contrasta con los resultados obtenidos antes del torneo. Su última presentación había sido una derrota contundente en la fase de clasificación del Abierto de Ginebra ante un rival ubicado fuera de los primeros 500 puestos del ranking mundial.

Además, el estadounidense apenas había conseguido una victoria en el circuito ATP sobre arcilla antes de esta edición de Roland Garros y ni siquiera había jugado en canchas de tierra batida roja hasta hace apenas dos años.

"Pensaba que podía jugar bien en esta superficie, pero imaginaba que eso ocurriría dentro de algunos años, no ahora", comentó.

Superó el desgaste físico y la reacción de Cerúndolo

Tras dominar los dos primeros sets, Svajda comenzó a sufrir calambres en las piernas debido al intenso calor registrado en París, donde las temperaturas superaron los 32 grados Celsius.

Mientras Cerúndolo elevaba su nivel y lograba igualar el marcador, el estadounidense se aferró a la confianza para mantenerse en competencia.

"Me repetía que siguiera creyendo porque nunca sabes qué puede pasar. El apoyo del público también fue fundamental", explicó.

Con este resultado, Svajda supera ampliamente la mejor actuación de su carrera en un torneo de Grand Slam, que hasta ahora había sido una segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos de 2021.

Su próximo desafío será frente al italiano Flavio Cobolli, quien avanzó tras vencer al estadounidense Learner Tien en sets corridos y buscará impedir que continúe la sorprendente aventura del californiano en la capital francesa.

Fuera de las canchas, Svajda también ha captado la atención de los aficionados gracias a una publicación en TikTok donde aparece usando una boina y sosteniendo un enorme croissant, una imagen que rápidamente se volvió viral.

Mientras disfruta del mejor momento de su trayectoria profesional, el estadounidense continúa escribiendo una historia inesperada en Roland Garros, impulsado por el recuerdo de su padre y por la confianza que ha encontrado en la arcilla parisina.

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