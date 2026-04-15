Mónica Oyervides impulsa “Esto es Juárez” para el comercio local

El Gobierno Municipal de Juárez, encabezado por la alcaldesa Mónica Oyervides Acosta, presentó la campaña “Esto es Juárez”, una estrategia enfocada en reforzar el sentido de pertenencia entre la población, visibilizar los atractivos del municipio y promover la actividad económica local.

Tarjeta con beneficios para impulsar el consumo local

Como parte central de esta iniciativa, se dio a conocer la tarjeta “Esto es Juárez”, un instrumento que brindará descuentos, promociones y beneficios en diversos comercios del municipio, con el objetivo de incentivar el consumo interno y apoyar la economía de las familias.

El plástico incluirá un código QR en su reverso, mediante el cual los usuarios podrán consultar los establecimientos participantes y los beneficios disponibles, además de identificar los negocios afiliados a través de la imagen oficial del programa.

Durante la presentación, la presidenta municipal destacó que esta campaña representa un esfuerzo por transformar la manera en que se percibe Juárez, resaltando su riqueza natural, cultural y social.

“Durante muchos años nos han dicho que Juárez es un municipio al que nadie volteaba a ver y que, cuando lo hacían, era solamente para cosas negativas. Pero estoy convencida de que Juárez es mucho más de lo que dicen de nosotros. Hoy lanzamos una campaña que muestra la verdadera cara de nuestro municipio”, expresó Oyervides Acosta.

Entre los puntos destacados del municipio, se mencionaron espacios como los senderos del Cerro de la Silla, las vistas del Cerro Agujerado y zonas naturales como Charco Azul, además del valor social de su comunidad.

Requisitos y proceso para obtener la tarjeta

Las y los interesados en acceder a este programa deberán registrarse en la plataforma del gobierno municipal y cumplir con tres requisitos: ser mayor de edad, presentar identificación oficial con domicilio en Juárez y un comprobante de domicilio reciente.

Una vez completado el registro, se notificará a los solicitantes la fecha para recoger la tarjeta en la Presidencia Municipal.

El programa cuenta con la participación de diversos negocios locales, entre ellos restaurantes, cafeterías, gimnasios y servicios médicos, lo que permitirá ofrecer una variedad de beneficios a los usuarios y fortalecer el comercio en distintas zonas del municipio.

La alcaldesa reiteró que esta iniciativa forma parte de una política integral para impulsar el desarrollo del municipio y reforzar el orgullo de pertenencia entre la población.

“Como Presidenta Municipal, me comprometo a seguir trabajando por el municipio que merecemos, un municipio donde todas y todos nos podamos sentir profundamente orgullosos”, concluyó.





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