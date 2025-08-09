Patriots develan estatua del quarterback Tom Brady

La estatua de Tom Brady pesa seis toneladas y se eleva más de cinco metros desde su base hexagonal —un lado por cada una de las victorias de los Patriots de Nueva Inglaterra en el Super Bowl— hasta la punta del puño de bronce levantado en señal de celebración.

Para un jugador que era demasiado lento e inmóvil al salir de la universidad —lo que derivó en que fuera seleccionado apenas en el puesto 199 del draft—, la estatua parece algo apropiado.

"Cuando fui seleccionado, solo esperaba formar parte del equipo. Nunca soñé que estaría aquí dos décadas y media después, hecho de bronce y congelado en el tiempo", dijo Brady el viernes por la noche en una ceremonia para develar la estatua antes del partido de pretemporada de los Patriots contra los Commanders de Washington. “Pero en realidad, se siente bastante apropiado dado mi tiempo en la carrera de 40 yardas”.

Tres veces nombrado Jugador Más Valioso de la NFL, Brady obtuvo esa misma distinción en el Super Bowl en cinco ocasiones. Fue siete veces campeón de la NFL —ganó un Super Bowl después de irse a los Buccaneers de Tampa Bay.

Se retiró en 2023 como el jugador más condecorado de la liga, con récords en decenas de categorías que incluyen más victorias, yardas por pase y touchdowns por aire, tanto en la temporada regular como en los playoffs.

Los Patriots lo incluyeron en su Salón de la Fama el año pasado, renunciando al período de espera habitual de cuatro años, y retiraron su número 12. En la ceremonia, el propietario Robert Kraft dijo que Brady sería el primer jugador en la historia de la franquicia en tener una estatua de bronce fuera del estadio.

La obra del escultor Jeff Buccacio, fanático de los Patriots de toda la vida, fue revelada el viernes en la plaza frente a la tienda del equipo y el Salón de la Fama. Incluye el pedestal de granito y un Brady de 3,5 metros.

Esa altura equivale a 12 pies, honrando el número de uniforme de Brady y cumpliendo el deseo de Kraft, de que sea un homenaje perenne. En total, mide 17 pies (más de 5 metros), representando los 17 títulos de la División Este de la Conferencia Americana que los Patriots ganaron en las 19 temporadas de Brady.

En sus comentarios, Brady finalmente fue interrumpido por una llamada del exentrenador Bill Belichick dando su opinión sobre la estatua.

“Dijo que todavía hay espacio para mejorar”, dijo Brady. “Conozco ese sentimiento”.

Los fanáticos barrotaron la plaza, se alinearon en una escalera cercana y se inclinaron sobre las barandillas dentro del estadio para ver la ceremonia, interrumpiendo a Brady al corear su nombre.

Entre los presentes en la multitud estaban los padres y los hijos de Brady, el actual entrenador Mike Vrabel y excompañeros del equipo como Devin y Jason McCourty, David Andrews, Wes Welker y Brian Hoyer. Varios miembros de la comitiva de los Commanders también asistieron, incluido el gerente general Adam Peters y el ex Patriot y actual ala defensiva de Washington, Deatrich Wise.

“Para mí, siempre fue importante estar ahí”, dijo Vrabel después de la paliza de 48-18 propinada por los Pats a los Commanders. "Tener a alguien así como parte de la organización es algo único y especial. Me alegra haber sido parte de esto".

Además de los comentarios autocríticos y la broma sobre Belichick, Brady dijo que no pensaba que una estatua fuera apropiada sino hasta que estuviera “realmente viejo”, como Vrabel.

Pero guardó lo mejor para los rivales Jets de Nueva York.

"Esta estatua no es sólo para los fanáticos de los Pats. También dará a todos los fanáticos de los Jets algo contra lo que lanzar sus cervezas cuando salgan del estadio cada año", dijo Brady. “Probablemente en el segundo cuarto”.

Comentarios