Steelers despierta y vence a Patriots con Aaron Rodgers brillando

Rodgers lanzó para 139 yardas y dos touchdowns, Kenneth Gainwell corrió para un TD de una yarda y la defensa de los Steelers forzó cinco pérdidas de balón para ayudar a Pittsburgh (2-1) a ganar en Nueva Inglaterra por primera vez desde 2008. Los Steelers habían perdido cuatro veces desde entonces en Foxborough, incluyendo el juego de campeonato de la AFC en la temporada 2016.

Los Patriots (1-2) estaban avanzando con la oportunidad de empatar y tenían cuarta y uno en la yarda 28 de Pittsburgh, pero DeMario Douglas atrapó un pase de Drake Maye y fue detenido con una pérdida de uno yarda.

Fue el primer juego de cinco pérdidas de balón de Nueva Inglaterra desde que perdió 33-10 en casa ante Pittsburgh el 30 de noviembre de 2008, cuando Tom Brady estuvo fuera por la temporada debido a una lesión en la rodilla.

Maye terminó 28 de 37 para 268 yardas con dos touchdowns, una intercepción y un balón suelto. Rhamondre Stevenson perdió el balón dos veces y Antonio Gibson también perdió uno.

Dos de las pérdidas de balón de los Patriots ocurrieron en la línea de dos yardas de los Steelers.

