Nacional

México pacta con Google, Meta y TikTok combatir violencia digital

El gobierno de México firmó un acuerdo voluntario con Google, Meta y TikTok para prevenir y atender la violencia digital contra mujeres

  • 11
  • Marzo
    2026

El gobierno de México anunció un acuerdo de colaboración con las plataformas tecnológicas Google, Meta y TikTok para fortalecer la prevención y atención de la violencia digital contra mujeres.

El convenio fue presentado durante la conferencia matutina en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.

De acuerdo con la mandataria, se trata de un primer paso para construir mecanismos de cooperación con las empresas tecnológicas y enfrentar las agresiones que ocurren en internet.

“Es un primer acuerdo voluntario, pero muy importante para el país y para las mujeres mexicanas”, afirmó Sheinbaum.

Acuerdo contempla 17 acciones de prevención y atención

La secretaria de las Mujeres explicó que el convenio incluye 17 acciones concretas, de las cuales nueve se enfocan en prevención y ocho en atención a víctimas de violencia digital.

“Queremos presentar este primer acuerdo de colaboración para prevenir y atender la violencia digital dialogando con las principales plataformas y redes sociales”, señaló Hernández Mora.

Entre las principales acciones preventivas destacan campañas educativas y el fortalecimiento de herramientas dentro de las plataformas.

Las medidas incluyen:

  • Mesas permanentes de trabajo entre autoridades y plataformas digitales
  • Difusión de una Cartilla de Seguridad Digital para usuarios
  • Campañas educativas para prevenir el ciberacoso
  • Promoción del uso de herramientas de denuncia dentro de las redes sociales
  • Publicación de contenidos informativos cada día 25 del mes
  • Estrategias contra noticias falsas y desinformación
  • Formación para creadores de contenido sobre entornos digitales seguros
  • Información accesible sobre uso responsable de la tecnología

Según explicó la funcionaria, dichas iniciativas buscan fortalecer la cultura de convivencia digital y promover comunidades más seguras en internet.

Atención a víctimas y cooperación con autoridades

El acuerdo también establece mecanismos para mejorar la respuesta ante denuncias de violencia digital.

Entre las medidas de atención destacan:

  • Definir criterios para identificar contenidos que constituyan violencia digital según la legislación mexicana
  • Reforzar políticas para eliminar material de abuso o explotación sexual, especialmente cuando involucre menores
  • Alertar a usuarios cuando intenten publicar contenido que pueda constituir un delito
  • Activar herramientas para bloquear agresores o limitar comentarios durante investigaciones
  • Fortalecer la cooperación entre plataformas y autoridades judiciales
  • Crear guías para que las víctimas sepan cómo denunciar casos de acoso digital
  • Vincular denuncias con la línea 079 opción 1, que brinda apoyo emocional y canalización a autoridades
  • Establecer enlaces directos con fiscalías y policías cibernéticas

Además, se contempla acelerar la eliminación de contenido íntimo difundido sin consentimiento, sin afectar los procesos de investigación judicial.

La violencia digital crece en México

Durante la presentación, la secretaria explicó que el acuerdo responde al crecimiento del ciberacoso en el país.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía indican que en 2024 el 83.7% de la población mexicana utilizó internet, lo que equivale a 90.3 millones de personas.

Ese mismo año se registraron 18.9 millones de víctimas de ciberacoso:

  • 10.6 millones fueron mujeres
  • 8.3 millones fueron hombres

Sin embargo, la violencia suele manifestarse de manera distinta según el género. Entre las mujeres predominan insinuaciones sexuales, suplantación de identidad o difusión de imágenes privadas.

La funcionaria también destacó el papel de la Ley Olimpia, reforma que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y que actualmente está vigente en los 32 estados del país.

“El activismo de muchas mujeres permitió que México se convirtiera en referente internacional en el combate a la violencia digital”, señaló Hernández.

X no se sumó al acuerdo

Durante la presentación se informó que la red social X fue invitada a participar en el acuerdo, pero no se integró al mecanismo.

De acuerdo con la secretaria, la empresa argumentó que no cuenta con oficinas en México, lo que impide establecer reuniones formales con autoridades.

Pese a ello, el gobierno federal aseguró que continuará buscando su participación, ya que en esa plataforma se detectan con frecuencia campañas de odio y ataques coordinados contra mujeres, especialmente en la vida pública.


