Felicidades, Guido Pizarro ‘Que los cumplas feliz…’

Guido Pizarro cumplió un año como director técnico de Tigres, ya que un martes 4 de marzo de 2025 dirigió su primer partido oficial como entrenador del conjunto de la UANL, en el duelo de Ida de Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025, en el cual empató 1-1 ante Cincinnati FC en la cancha del TQL Stadium, en Ohio, Estados Unidos.

Y como regalo por este aniversario, el famoso “Conde” presume que como estratega felino no ha perdido en el Clásico Regio ante Rayados cada vez que se enfrentan en un derbi de la Liga MX.

En el banquillo auriazules, Pizarro ha enfrentado en dos ocasiones al Monterrey, y estas batallas tiene como saldo una victoria y un empate, sin derrota, con tres goles a favor y dos en contra, para una diferencia de goles positiva de +1, y cuatro puntos de seis disputados, para una efectividad del 67%.

La primera guerra civil de la Sultana del Norte que protagonizó como timonel fue en la Jornada 15 de la fase regular del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX, en el cual salió victorioso por 2-1 en el Estadio Universitario, luego de estar abajo 1-0 en el marcador con gol de penalti de Sergio Ramos, pero remontó gracias a las dianas de Sebastián Córdova y Nicolás Ibáñez.

La segunda ocasión que enfrentó a La Pandilla en un derbi liguero fue en la Fecha 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025, en el cual empató 1-1 en el “Gigante de acero”, cotejo en el cual de nuevo estuvo abajo 1-0 en el score con diana de penalti de Sergio Canales, pero igualó gracias al tanto de Ángel Correa.

Este sábado, Pizarro enfrentará su tercer Clásico Regio de Liga ante los albiazules y de nuevo será en casa, en “El Volcán”, y buscará mantener ese paso invicto ante el acérrimo rival de la ciudad.

Apenas el jueves de la semana pasada, Guido Hernán Pizarro Demestri cumplió 36 años de edad, ya que nació el 26 de febrero de 1990, en Buenos Aires, Argentina

Estos son los Clásicos Regios que ha disputado Guido Pizarro como director técnico de Tigres, en la Liga MX:

TORNEO JORNADA RESULTADO ESTADIO

Clausura 2025 15 Tigres 2-1 Rayados Universitario

Apertura 2025 16 Rayados 1-1 Tigres Gigante de acero

