Barbra Streisand recibirá Palma de Oro honorífica en Cannes 2026

La legendaria cantante y actriz Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica durante la edición 79 del Festival de Cine de Cannes, anunciaron este miércoles los organizadores del evento.

El reconocimiento celebra la trayectoria de más de seis décadas de la artista en la industria del entretenimiento como actriz, cantante, directora y productora. La distinción será entregada durante la ceremonia de clausura el 23 de mayo de 2026.

Un reconocimiento a su legado artístico

En un comunicado difundido por el festival, Streisand expresó que recibir el galardón representa un honor especial.

“Con orgullo y profunda humildad, me siento honrada de unirme a quienes han recibido la Palma de Oro honorífica en el pasado, cuyo trabajo me ha inspirado durante mucho tiempo”, declaró la artista.

La actriz también destacó el papel del cine en la sociedad actual, al señalar que las películas tienen la capacidad de abrir el corazón y la mente a historias que reflejan la humanidad compartida, además de trascender fronteras y diferencias políticas.

Trayectoria de una figura histórica del entretenimiento

Barbra Streisand es una de las figuras más influyentes en la historia del entretenimiento. Con más de seis décadas de carrera, ha destacado como cantante, actriz, directora, productora y compositora, convirtiéndose en un referente cultural dentro de Hollywood y la música popular.

Nació como Barbara Joan Streisand el 24 de abril de 1942 en Brooklyn. Desde joven mostró interés por el espectáculo, aunque su ascenso no fue inmediato.

Sin formación musical formal, comenzó participando en concursos de talento en clubes nocturnos de Nueva York a principios de los años 60.

El primer gran impulso de su carrera llegó en Broadway, cuando participó en el musical I Can Get It for You Wholesale en 1962, papel que le valió una nominación al Premio Tony.

Su consagración llegó con el musical Funny Girl, donde interpretó a la comediante Fanny Brice. Canciones como “People” y “Don’t Rain on My Parade” la convirtieron en una estrella.

En paralelo firmó con Columbia Records y lanzó The Barbra Streisand Album, que ganó dos premios Premio Grammy, incluido Álbum del Año.

Su talento la ha llevado a conquistar dos premios Óscar y diez premios Grammy, además de múltiples galardones internacionales.

Streisand también forma parte del selecto grupo de artistas que han logrado el EGOT, uno de los reconocimientos más raros dentro de la industria del entretenimiento.

En las últimas décadas, Streisand ha combinado su carrera artística con activismo político, filantropía y defensa de causas sociales, incluyendo derechos civiles, cambio climático y acceso a la salud.

También ha continuado publicando música y realizando conciertos internacionales, además de lanzar su autobiografía.

La 79ª edición del Festival de Cannes se celebrará del 12 al 23 de mayo de 2026 en la ciudad de Cannes, y reunirá a cineastas, actores y productores de todo el mundo.

