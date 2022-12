Tri y 'Tata': buen arranque, mal desenlace

La Selección Mexicana de futbol soccer y el director técnico argentino vivieron momentos agridulces de 2019 a 2022.

El inicio de una era

“México es de las selecciones que más ha crecido en los últimos años”, declaró el ahora extécnico del Tri, Gerardo Martino, a su llegada al banquillo del combinado nacional.



‘El Tata’ fue presentado como estratega de la selección azteca el 7 de enero del 2019, se habló de forma extraoficial que cobró 3 millones de dólares al año y su contrato culminaría al finalizar su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022, con una cláusula de renovación por otros cuatro años en base a objetivos establecidos por la Federación Mexicana de Futbol, siendo la principal el disputar el soñado quinto partido de la justa mundialista.



Martino debutó como director técnico de la Selección Mexicana el viernes 22 de marzo en el Qualcomm Stadium de San Diego, California, en el duelo donde venció 3-1 a Chile.





Números que ilusionan

“Me pone contento porque también ha sido mi primer título internacional”, sostuvo ‘El Tata’ Martino al ganar la Copa de Oro 2019.



El 2019 fue de ensueño para la escuadra azteca, ya que sostuvo siete enfrentamientos amistosos ante latinoamericanos: venció a Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela, pero perdió 4-0 ante Argentina.



También disputó la Copa de Oro en Estados Unidos; ahí, México anotó 13 goles en fase de grupos. Para la fase final derrotó en Cuartos de Final a Costa Rica, combinado nacional con el que empató en tiempo reglamentario a un gol y salió victorioso al superarlos en tanda de penales; en Semifinal vence a Haití y para la Final se impone al equipo de las barras y las estrellas, ambos encuentros los ganó por la mínima diferencia… y así se adjudicaron el certamen de la zona.



Además, disputó el Torneo de la Liga de Naciones de Concacaf en su fase inicial, donde logró cuatro victorias y avanzó a fase final.



En 2020 únicamente disputaron cinco partidos amistosos, en los cuales ganó cuatro de ellos -ante Guatemala, Países Bajos, Corea del Sur y Japón- y se dividió honores ante Argelia con empate de 2-2.







'Cliente' de Estados Unidos

“No debería de ser una catástrofe para el equipo esta derrota, claro que duele, pero buscaremos mejorar”, declaró Gerardo Martino al perder la Copa de Oro 2021.



El 2021 fue un parteaguas para el Tri, ya que sostuvo ocho encuentros de carácter amistoso: venció a Costa Rica, Islandia, Panamá y Nigeria, empató ante Honduras y Chile y perdió ante las selecciones de Gales y Ecuador, escuadras que calificaron al Mundial de 2022.



Disputó también la Copa de Oro, que de nueva cuenta se celebró en la Unión Americana; dos triunfos y un empate los hicieron avanzar de la fase de grupos. En la ronda final derrotó en Cuartos de Final a Honduras y en Semifinales venció a Canadá, pero cayó en la Final ante Estados Unidos.



En aquel año jugó la fase final del Torneo de la Liga de Naciones de Concacaf donde, tras vencer en serie de penales a Costa Rica, pierde la Final ante el equipo estadounidense por 3-2.



También llevó a cabo duelos de Eliminatoria para la Copa del Mundo: de ocho batallas ganó cuatro, empató un par y perdió dos (ante Estados Unidos y Canadá).





Año mundialista

“Esto es algo que esperaban de nosotros y era algo que teníamos que hacer”, refirió “El Tata” al clasificar a la Selección Mexicana al Mundial.



En este año disputó nueve duelos de carácter amistoso: venció a Nigeria, Perú e Iraq, empató ante Guatemala y Ecuador, y perdió ante Uruguay, Paraguay, Colombia y Suecia.



En la Eliminatoria para la de Copa del Mundo calificó al Mundial de Qatar, luego que en las seis batallas que restaban logró cuatro victorias y dos empates.



En la fase inicial del Torneo de la Liga de Naciones de Concacaf vence a Surinam y divide puntos ante Jamaica.





Perdieron ganando

“El contrato se venció cuando el árbitro marcó el final”, manifestó Gerardo Martino tras ser eliminada la Selección Mexicana en Qatar 2022.



Tres partidos bastaron para que la Selección Azteca fuera eliminada de la Copa del Mundo celebrada en Qatar, un combinado mexicano tan cuestionado en su forma de pararse en el rectángulo verde, sin un esquema de juego definido y carente de goles. Se vivieron los tres resultados en sus partidos disputados, contra Polonia se empató 0-0 y frente Argentina se perdió 2-0. Y en su tercera batalla se le gana a Arabia Saudita 2-1, pero no se consigue avanzar a la fase final, con lo que imitaba lo sucedido en la Copa de Mundo de Argentina 1978, al quedarse en fase de grupos.





No todo es su culpa

“En los próximos 60 días se hará un trabajo de análisis a profundidad del área deportiva y se harán cambios estructurales, como la cantidad de extranjeros, descenso y ascenso”, declaró Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.



Y es que el fracaso en el Mundial 2022 es la cereza del pastel de los fracasos del balompié mexicano, como por ejemplo, que México no tendrá representante en futbol soccer varonil y femenil en los Juegos Olímpicos de París 2024.