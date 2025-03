Trump firma orden ejecutiva para coordinar la Copa del Mundo 2026

El presidente Donald Trump firmó este viernes una orden ejecutiva para establecer un grupo de trabajo encargado de supervisar la planificación y ejecución del Mundial de Clubes 2025 y la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Dicha medida surge tras la publicación de un informe de la Asociación de Viajes de EUA, que advirtió sobre la falta de preparación del sistema de transporte y viajes del país para recibir el evento.

El informe, elaborado por expertos en aviación y exfuncionarios gubernamentales, recomendaba la creación de un liderazgo en la Casa Blanca para coordinar la organización del torneo.

President Trump is joined by FIFA President Gianni Infantino to establish the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026.



The United States will host the FIFA World Cup 2026, coinciding with our nation’s 250th anniversary. pic.twitter.com/y308kxrb69