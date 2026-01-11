Contabiliza 538 muertos por protestas en Irán, según ONG de EUA

Al menos 538 personas perdieron la vida durante las protestas desplegadas en Irán por la crisis económica, según mencionó la Organización No Gubernamental "Human Rights Activists News Agency".

Dicha organización opositora al régimen indicó que 48 de los 538 fallecidos pertenecian al personal de seguridad, mientras que el resto figuraban con manifestantes.

Según las cifras facilitadas a la agencia EFE por parte de la ONG, la cifra de fallecidos en los 15 días de protestas puede llegar a alcanzar las 579.

Según la organización afincada en Estados Unidos, el número de arrestos superaron los 10,675, de los cuales 160 son menores de edad y 52 estudiantes.

Cientos de ciudadanos salen a las calles para manifestarse, en las mismas ciudades donde no hay cobertura de celular ni internet desde hace más de 72 horas. En estas protestas se manifiestan contra la mala situación económica, las cuales trajeron quejas contra la República Islámica y el líder supremo iraní, Ali Jameneí.

Irán incomunicado durante protestas

De acuerdo con el hijo del último sha de Persia, Reza Pahvalí, la razón de manifestarse durante este fin de semana es tomar los centros de la ciudades y mantenerlos.

"Nuestro objetivo ya no es simplemente salir a las calles; el objetivo es prepararnos para tomar los centros de las ciudades y mantenerlos", dijo en redes sociales.

También aseguró que se prepara para "volver a la patria" para, en el "momento de la victoria de nuestra revolución", poder "estar al lado" de la "gran nación de Irán".

Por su parte, el Ejército de Irán aseguró este sábado que enfrentará seriamente cualquier "complot" auspiciado por Estados Unidos para incitar a la inestabilidad y perturbar la seguridad de la República Islámica.

