Cecilia_Perez_Ironman_Pucon_67d903772d
Deportes

¡Bicampeona! Cecilia Pérez triunfa en Ironman 70.3 de Pucon

Romina Biagioli culminó segunda, delante de la chilena Francisca Garrido. Con esto, la mexicana se ubicó en el puesto 17° del ranking mundial

  • 11
  • Enero
    2026

La mexicana Cecilia Pérez se consagró por segunda ocasión como bicampeona este domingo en el Ironman 70.3 de Pucón en Chile.

Diego-Moya-Ironman-Pucon.jpg

Con un tiempo de 04:22:17 recorrió 1.9 kilómetros de nado, 90 de ciclismo y 21 más de trote junto a más de 2,000 deportistas que se dieron cita en Santiago de Chile.

La triatleta de 27 años, se ubicó en el puesto 17° del ranking mundial al conseguir el mejor tiempo histórico de esta competencia.

“Estoy muy feliz, contenta de estar aquí y por este triunfo otra vez. Fue muy duro tenía unas buenas contrincantes”, aseguró Pérez.

La argentina Romina Biagioli culminó segunda, delante de la chilena Francisca Garrido. 

Diego Moya consigue victoria en rama varonil

El chileno Diego Moya se estrenó como campeón de la competencia con un tiempo de 03:24:07 para recuperar el título que su país no ganaba desde 1993.

“No venía por el récord, venía por el triunfo. Sorpresivo el récord, pero venía con buenas piernas y sensaciones”, afirmó la mexicana.

Cecilia-Perez-Ironman-Pucon.jpg

En esta prueba considerada como “la carrera más linda del mundo” participaron 14 triatletas élite extranjeros entre ambas categorías. Esta edición se llevó a cabo gracias a la alianza entre el Club Deportivo Universidad Católica y la Federación Chilena de Triatlón.


