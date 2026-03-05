Trump homenajea a Messi e Inter Miami en la Casa Blanca

Este jueves, la Casa Blanca recibió al Inter de Miami, donde fueron homenajeados por el presidente Donald Trump por haberse coronado con la MLS Cup en 2025.

En dicho juego, "Las Garzas" vencieron al Vancouver Whitecaps en diciembre, en donde Lionel Messi recibió el premio al Jugador Más Valioso de la MLS por segunda temporada consecutiva.

“Leo, llegaste y ganaste, y eso es algo muy difícil de hacer, muy, muy inusual y, francamente, hay mucha más presión sobre ti de la que cualquiera se imaginaría, porque se esperaba que ganaras, pero casi nadie gana”, expresó Trump.

Pese a los halagos de Trump, Messi no habló durante la ceremonia.

Entre otras figuras del Inter Miami presentes, estuvieron el uruguayo Luis Suárez, así como los argentinos Tadeo Allende y Rodrigo De Paul. El comisionado de la MLS, Don Garber, se sentó junto a Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial.

También asistieron el pelotero retirado de las Grandes Ligas Alex Rodriguez y miembros del gabinete de Trump.

Inter Miami fue el primer equipo de la MLS invitado a la Casa Blanca durante los dos mandatos de Trump.

En la ceremonia, el mandatario recibió una camiseta del Inter Miami con su apellido y el número "47" en la espalda (en referencia a su condición de cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos), además de un balón y un reloj marca Tudor personalizado.

Inter Miami vai se encontrar o Donald Trump na Casa Branca. Talvez tenhamos o encontro de Lionel Messi com o presidente dos EUA.



É uma tradição nos esportes norte americanos. Os campeões das ligas de lá se encontram com o presidente (alguns times não vão). pic.twitter.com/IjAp7Tbb86 — DataFut (@DataFutebol) March 5, 2026

'¿Quién es mejor, Pelé o Messi? Yo creo que Messi': Trump

Durante el acto, el presidente estadounidense afirmó que Messi es mejor jugador que Pelé, a quien dijo haber visto jugar durante su paso por el New York Cosmos de junio de 1975 hasta octubre de 1977.

"No debería decir esto porque luego dirán que estoy viejo, pero yo vi jugar a Pelé. Jugaba en el Cosmos. No lo sé… Puede que tú seas mejor que Pelé. Pelé era bastante bueno. ¿Quién es mejor? ¿Tú? Yo creo que sí… Pero él era muy bueno, ¿verdad? "Pelé era muy bueno", afirmó Trump durante la recepción.

HISTÓRICO | TRUMP CON MESSI EN ESTADOS UNIDOS 🇺🇸🇦🇷



"Bienvenido Lionel Messi a la Casa Blanca, soy tu gran fan. No lo sé pero quizás seas mejor que Pelé, ¿quién es mejor? ¿Él o Pelé?" *Lo señala a Messi* 😂



Increíble momento de Donaldo con el plantel del Inter de Miami. pic.twitter.com/ki1nmxOah3 — Empalados (@empaladosok) March 5, 2026

Comentarios