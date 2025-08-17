México gana bicampeonato mundial de flag football

El flag football es un deporte que poco a poco fue creciendo en México y desde hace un par de años comenzó a dar frutos muy importantes, tal es el caso del bicampeonato mundial de la disciplina en los World Games de Chengdu, China.

La Selección Mexicana derrotó 26-21 a Estados Unidos y se llevó nuevamente la medalla de oro, reafirmando el poderío mostrado en la edición de 2023 disputada en Birmingham, donde se también se llevó el primer lugar.

Este choque de titanes comenzó con las aztecas remando contra corriente, pues Estados Unidos abrió el marcador vía Ashlea Klam, quien se mandó el primer touchdown de la serie.

Sin embargo, México no se quedó de brazos cruzados y rápidamente se puso en ventaja gracias a Diana Flores, quien se conectó perfectamente con Mónica Rangel y Tania Rincón para poner el marcador 14-7 antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, el equipo de las barras y estrellas entró con todo, pues empató la serie gracias a anotaciones de Deliah Autry y nuevamente de Klam.

El punto de inflexión se dio cuando la dupla Flores-Rangel se volvió a conectar y le dio nuevamente la ventaja a México por 20-14. Esto le dio un envión anímico a la defensa, que interceptó dos balones que fueron claves para frenar al rival.

El drama llegó sobre el final, pues Estados Unidos se puso en ventaja gracias a un touchdown de Madison Fulford y la conversión de Isabella Geraci para estar 21-20 con solo un minuto en el reloj.

Con todo en contra, Diana Flores se cargó la responsabilidad de remontar el encuentro y rápidamente fue ligando varios pases precisos y en el último segundo lanzó un pase perfecto para Victoria Chávez, quien estaba sola en zona de anotación y puso el 26-21 definitivo para cerrar el bicampeonato.

Este triunfo histórico reafirma a México como una potencia dle flag football, donde llegará como bicampeón a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde justo la disciplina debutará en la mayor fiesta del deporte mundial.

