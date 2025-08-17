Cerrar X
Mexico_flag_football_1feca5b4b6
Deportes

México gana bicampeonato mundial de flag football

Este triunfo histórico reafirma a México como una potencia dle flag football, donde llegará como bicampeón a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

  • 17
  • Agosto
    2025

El flag football es un deporte que poco a poco fue creciendo en México y desde hace un par de años comenzó a dar frutos muy importantes, tal es el caso del bicampeonato mundial de la disciplina en los World Games de Chengdu, China.

La Selección Mexicana derrotó 26-21 a Estados Unidos y se llevó nuevamente la medalla de oro, reafirmando el poderío mostrado en la edición de 2023 disputada en Birmingham, donde se también se llevó el primer lugar.

Este choque de titanes comenzó con las aztecas remando contra corriente, pues Estados Unidos abrió el marcador vía Ashlea Klam, quien se mandó el primer touchdown de la serie.

Sin embargo, México no se quedó de brazos cruzados y rápidamente se puso en ventaja gracias a Diana Flores, quien se conectó perfectamente con Mónica Rangel y Tania Rincón para poner el marcador 14-7 antes del descanso.

Ya en la segunda mitad, el equipo de las barras y estrellas entró con todo, pues empató la serie gracias a anotaciones de Deliah Autry y nuevamente de Klam.

El punto de inflexión se dio cuando la dupla Flores-Rangel se volvió a conectar y le dio nuevamente la ventaja a México por 20-14. Esto le dio un envión anímico a la defensa, que interceptó dos balones que fueron claves para frenar al rival.

El drama llegó sobre el final, pues Estados Unidos se puso en ventaja gracias a un touchdown de Madison Fulford y la conversión de  Isabella Geraci para estar 21-20 con solo un minuto en el reloj.

Con todo en contra, Diana Flores se cargó la responsabilidad de remontar el encuentro y rápidamente fue ligando varios pases precisos y en el último segundo lanzó un pase perfecto para Victoria Chávez, quien estaba sola en zona de anotación y puso el 26-21 definitivo para cerrar el bicampeonato.

Este triunfo histórico reafirma a México como una potencia dle flag football, donde llegará como bicampeón a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde justo la disciplina debutará en la mayor fiesta del deporte mundial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_5f0873fd1f
Atlas anuncia el regreso de Diego Cocca como Director Técnico
Whats_App_Image_2025_08_11_at_12_05_49_AM_15d9ca74f2
¡Fiesta mexicana! Selección Sub-15 se corona en Concacaf
Gw_QJ_Ep_D_Xs_AE_8o_Hi_3c24461e2c
México se consagra campeón de flag football ante Australia
publicidad

Últimas Noticias

Participan_200_brigadistas_en_macrosimulacro_de_primeros_auxilios_34e46587eb
Participan brigadistas en macrosimulacro de primeros auxilios
selva_maya_sheinbaum_1f1b9f619c
Celebra Federación acuerdo trilateral para proteger la Selva Maya
Evacuan_edificios_de_Times_Square_por_amenaza_de_bomba_1bc0e89f74
Evacuan zona de Times Square por amenaza de bomba
publicidad

Más Vistas

MX_12550268173102_2ac0400477
Monterrey vivirá tarde de tráfico, anticipa tu camino
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
whatsapp_image_2025_08_15_at_15_51_46_997263f7a6
Anuncia Guadalupe cierre de avenida Exposición dos meses por obra
publicidad
×