Visita 'Patrulla' Barbadillo a Ángel Correa, heredero del 7

El peruano acompañó al equipo durante el entrenamiento de este viernes y convivió con algunas de las leyendas vivientes del club como Gignac y Nahuel Guzmán

Histórico encuentro se dio la mañana de este viernes en la cancha del estadio Universitario, cuando Gerónimo Barbadillo visitó a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y tuvo la oportunidad de convivir con Ángel Correa, quien hoy porta el número 7.

Hace apenas unas semanas, se desató gran polémica en la ciudad a causa de que este mítico dorsal le fue otorgado a Correa, siendo que este había sido retirado como homenaje al "Patrulla", en la década de los 80's.

Sin embargo, y para acabar con cualquier malestar que pudo haber prevalecido sobre todo en los aficionados de la vieja guardia, el peruano visitó el Coloso de San Nicolás de los Garza, y lució contento de saludar al heredero de su número, pero también de convivir con las leyendas Nahuel Guzmán, André Pierre Gignac, y Guido Pizarro.

Barbadillo marcó toda una época con los Tigres, logrando darle junto a una gran generación de jugadores encabezada por Tomás Boy y Osvaldo Batocletti, sus primeras dos estrellas al escudo de la U, por lo que es considerado uno de los grandes en la rica historia felina.

