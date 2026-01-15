Carolina Herrera y Ralph Lauren encabezan New York Fashion Week

Carolina Herrera, Ralph Lauren, Calvin Klein y Michael Kors encabezarán la próxima Semana de la Moda de Nueva York junto a más de 60 firmas para mostrar sus nuevas colecciones.

El Consejo de Diseñadores de Moda de América publicó la calendarización del evento enfocado en creaciones "Made in USA".

Marca mexicana participa en este New York Fashion Week

En este fashionista evento se encuentran convocadas decenas de firmas como:

Altuzarra

Christian Siriano

Coach

LaQuan Smith

Norma Kamali

Prabal Gurung

Sergio Hudson

Tory Burch

Dwarmis

Entre ellas también se encuentran varias marcas latinas, incluida la mexicana Campillo, así como el retorno de Public School.

De acuerdo con lo compartido por EFE, el director de iniciativas de New York Fashion Week mencionó que los negocios de moda y diseñadores afrontan "retos y cambios" con "independencia, creatividad apasionada y compromiso".

"La moda estadounidense representa visiones singulares al servicio de un propósito colectivo: desde debuts hasta regresos y relevos en la dirección creativa, el calendario otoño‑invierno 2026 presenta una semana que habla de resiliencia y de una mirada puesta en el futuro" aseguró Joseph Maglieri.

Algunas casas han decidido también elegir las fechas fuera del calendario oficial, y en esta ocasión además de Ralph Lauren se espera la presentación de Marc Jacobs antes del 11 de febrero.

Comentarios