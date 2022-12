Vive el futbol mexicano racha de fracasos

El balompié azteca vive un momento complicado: perdió la Copa Oro 2021, la Liga de Naciones y la 'Conca', además de que no estará en las Olimpiadas.

La eliminación del Tricolor del Mundial de Qatar 2022 es la ‘cereza del pastel’ que tiene como ingredientes los fracasos que ha tenido el futbol soccer mexicano en los últimos años, como por ejemplo:



- El Tri varonil perdió la Copa de Oro 2021 ante Estados Unidos.



- El Tri varonil perdió la Liga de Naciones 2021 ante Estados Unidos.



- El Tri varonil queda eliminado en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.



- La MLS le ganó a la Liga MX en Leagues Cup 2022.



- La MLS le ganó la Concachampions a la Liga MX en 2022.



- La MLS le ganó la Campeones Cup a la Liga MX en 2022.



- La MLS le ganó el All Star Game a la Liga MX en 2021 y 2022.



- El Tri varonil no va a Juegos Olímpicos de 2024.



- El Tri Femenil no va a Juegos Olímpicos de 2024.



¿Y el ascenso y el descenso?



La polémica por haber suspendido el ascenso y descenso de equipos entre la Liga MX y la ahora llamada Liga de Expansión MX continúa siendo blanco de críticas.



Según lo dicho por los directivos del futbol soccer mexicano, el objetivo es poder crear una estabilidad en las finanzas de los equipos de la Segunda División, así como crear escenarios para que los jugadores juveniles puedan tener mayores oportunidades de desarrollo.



Esto seguro volverá, porque es algo que no ha dado resultados claros después de algunos años desde su imposición. (Con información de Infobae.com)