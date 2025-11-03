Cerrar X
b770b1b07d5728f745a411ff2fbb7021348e8f1a_c83b185075
Escena

AC/DC regresará a México en 2026 con su 'Power Up Tour'

Los australianos vuelven tras más de una década y traerán de vuelta energía, nostalgia y una de las giras más esperadas del rock para fanáticos en la CDMX

  • 03
  • Noviembre
    2025

La espera terminó para los fans del rock en México, AC/DC confirmó oficialmente su regreso a la Ciudad de México con el "Power Up Tour 2026", retomando la ruta internacional que vuelve a encender la leyenda australiana después de más de diez años lejos de los escenarios nacionales.

El concierto será el 7 de abril de 2026, donde la agrupación volverá a sonar con ese sello crudo y eléctrico que marcó generaciones completas. Brian Johnson regresa al frente de la voz, mientras Angus Young mantiene viva la estética original: escuela pura de riffs, energía sin filtro y un catálogo de himnos que hoy tienen peso histórico.

También volverán a Chile... ¡después de 29 años!

Y es que, desde su primera y única presentación en Chile el 22 de octubre de 1996, es decir, 29 años, AC/DC volverá a presentarse en tierras andinas por segunda vez en la historia.

Será el parque del Estadio Nacional de Chile el recinto donde se presente una de las bandas más influyentes del rock, esto después de su paso por Argentina y Brasil.

AC/DC dio su primer concierto un 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia, y desde entonces se han convertido en una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos, pues hasta la fecha han vendido más de 200 millones de discos.

Para muestra de ello, el séptimo disco de la banda, "Back in Black", es el álbum más vendido de la historia de Estados Unidos, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), con 27 millones de copias.

En 2003, el grupo fundado por los hermanos Malcolm y Angus Young fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_11_04_T122037_422_b548a87bda
Djo anuncia conciertos en CDMX y Guadalajara en 2026
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_04_T112220_378_28542e197c
Katy Perry anuncia su nuevo sencillo 'Bandairs'
EH_DOS_FOTOS_2025_11_04_T105618_032_383067d24f
Fátima Bosch denuncia maltrato en Miss Universo 2025
publicidad

Últimas Noticias

abfd06e2_7c64_4438_bd2c_d69854a06a92_ae2aaf49c1
Henry Blanco, nuevo manager de los Sultanes de Monterrey
tigres_toluca_equipos_regla_menores_21d581bff0
Podrían perder tres puntos por no cumplir con la Regla de Menores
INFO_7_VERTICAL_3_a8190a2ad3
Roban delincuentes armados casa en Santiago; caen en Monterrey
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
nl_interconexion_68bc30b6bc
Ven obra vial de la Interconexión como ‘negociazo’ inmobiliario
EH_DOS_FOTOS_2025_11_02_T114301_542_c5f88939e7
Samuel García lamenta asesinato del alcalde de Uruapan
publicidad
×