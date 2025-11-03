AC/DC regresará a México en 2026 con su 'Power Up Tour'

La espera terminó para los fans del rock en México, AC/DC confirmó oficialmente su regreso a la Ciudad de México con el "Power Up Tour 2026", retomando la ruta internacional que vuelve a encender la leyenda australiana después de más de diez años lejos de los escenarios nacionales.

El concierto será el 7 de abril de 2026, donde la agrupación volverá a sonar con ese sello crudo y eléctrico que marcó generaciones completas. Brian Johnson regresa al frente de la voz, mientras Angus Young mantiene viva la estética original: escuela pura de riffs, energía sin filtro y un catálogo de himnos que hoy tienen peso histórico.

También volverán a Chile... ¡después de 29 años!

Y es que, desde su primera y única presentación en Chile el 22 de octubre de 1996, es decir, 29 años, AC/DC volverá a presentarse en tierras andinas por segunda vez en la historia.

Será el parque del Estadio Nacional de Chile el recinto donde se presente una de las bandas más influyentes del rock, esto después de su paso por Argentina y Brasil.

AC/DC dio su primer concierto un 31 de diciembre de 1973 en el Chequers Nightclub de Sídney, Australia, y desde entonces se han convertido en una de las bandas de rock más influyentes de todos los tiempos, pues hasta la fecha han vendido más de 200 millones de discos.

Para muestra de ello, el séptimo disco de la banda, "Back in Black", es el álbum más vendido de la historia de Estados Unidos, según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA), con 27 millones de copias.

En 2003, el grupo fundado por los hermanos Malcolm y Angus Young fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

