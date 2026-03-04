Actuará Mark Ruffalo en thriller sobre el Papa Juan Pablo II

Mark Ruffalo regresará a filmar en Europa, en esta ocasión la película que llevará por nombre "Santo Subito!", un thriller ambientado en el Vaticano y basado en hechos reales.

La película será dirigida por el cineasta francés Bertrand Bonello, responsable de títulos como "Amor Sin Tiempo" y "Saint Laurent".

La historia se sitúa tras la muerte del Papa Juan Pablo II, ocurrida el 2 de abril de 2005, en el periodo en que se evaluaba la posibilidad de iniciar el proceso de canonización del pontífice.

Ruffalo interpretará al padre Joseph Murolo, un sacerdote nacido en Estados Unidos que es convocado por la Santa Sede para actuar como el denominado “abogado del diablo”, figura encargada de analizar la vida del candidato a santo con el fin de detectar posibles controversias, contradicciones o episodios que pudieran obstaculizar su canonización.

La tarea implica entrevistar confidentes, testigos y colaboradores cercanos al papa, y adentrarse en zonas poco visibles del Vaticano. Esta labor se convertirá en una travesía moral en la que Murolo deberá confrontar su propia fe mientras intenta garantizar que nada comprometa la santidad de Karol Wojtyla, el primer papa no italiano en más de cuatro siglos.

El filme, que comenzará su rodaje el 9 de marzo, se grabará en locaciones de Italia y Polonia, lugares importantes en la vida de Juan Pablo II.

La producción está respaldada por Mandarin & Compagnie, Indiana Production, parte del grupo Vuelta;.y Madants. El guión fue desarrollado por Bonello junto con Thomas Bidegain.

Comentarios