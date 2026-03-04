'La Novia' llega a cines con la visión de Maggie Gyllenhaal

Como una historia de amor oscura más que de terror, Maggie Gyllenhaal presenta su segunda película como directora: ¡La Novia!, basada en la historia original de La novia de Frankenstein de 1935.

Aquí, la multipremiada Jessie Buckley da vida a La Novia, quien cobra vida luego de que Frank y el Dr. Euphronious desentierran el cadáver de una mujer para un experimento.

Su curiosidad y desinhibición con su nueva vida cautivan a Frank, dando origen a la singular pareja.

Gyllenhaal destacó que la cinta se aleja de los límites de la película clásica, por lo que algunos fanáticos del terror pueden sorprenderse y hasta molestarse. El primer cambio es que el monstruo aquí es simplemente Frank, y no ‘el monstruo de Frankenstein’.

“El monstruo jamás se referiría a sí mismo como tal; sin embargo, todos llevamos un demonio dentro”, dijo la directora. “La historia es una exploración visceral de la monstruosidad, hecha a través del sudor, los gritos compartidos y la entrega total de sus protagonistas”.

Buckley, actriz acostumbrada a transformarse en cada uno de sus papeles, interpreta a una novia multifacética, al mostrar un personaje con dolor, soledad, amor y mucha locura.

“Lo más atractivo de esta versión es que, en las anteriores que se han realizado, la Novia nunca había tenido voz. En nuestra versión, Maggie le dio mucho que decir”, indicó la nominada al Oscar por su papel en Hamlet, película que rodó inmediatamente después de terminar ¡La Novia!

Por su parte, Christian Bale, quien da vida a Frank, afirmó que, pese a los cambios en la narrativa de la historia, el público la va a amar.

"Es una película genial, impactante, audaz y original. Esto es cine de verdad", indicó el actor.

Filmada en IMAX, la película también tiene en el elenco a Annette Bening, Penélope Cruz y Jake Gyllenhaal; además, destaca la presencia de secuencias musicales y bailes dentro de la historia.

