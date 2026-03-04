Así reaccionan los países en día 5 del conflicto en Medio Oriente

Ante el conflicto en Medio Oriente desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán, diversos países emitieron su postura durante este quinto día.

Aquí te presentamos algunas de las reacciones más relevantes:

Vaticano advierte que guerras podrían 'incendiar el mundo'

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, advierte de que con las guerras preventivas "el mundo entero corre el riesgo de ser incendiado".

"Como destaca la Carta de la ONU, el uso de la fuerza debe considerarse solo como último recurso, tras agotar todos los instrumentos del diálogo político y diplomático".

Agregó que la Santa Sede prefiere enfatizar "la necesidad de utilizar todas las herramientas que ofrece la diplomacia para resolver las disputas entre estados"

China mandará a su enviado especial a Medio Oriente

El enviado especial de China para Medio Oriente viajará a la región para tratar de mediar en la escalada.

La embajada china mencionó que intentará cesar cualquier acción militar para dirigir a los involucrados hacia el diálogo.

"China insta encarecidamente a todas las partes a cesar las operaciones militares, reanudar el diálogo y la negociación lo antes posible y evitar una mayor escalada de las tensiones", señaló el ministro, quien calificó de "inaceptable" el uso indiscriminado de la fuerza, en especial "contra civiles inocentes u objetivos no militares", según un comunicado.

Además, aseguró que China aprecia la moderación y el compromiso de Arabia Saudita con la resolución pacífica de las diferencias.

