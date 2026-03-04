Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
conflicto_iran_eua_israel_3f9af5e19c
Internacional

Así reaccionan los países en día 5 del conflicto en Medio Oriente

Ante el conflicto en Medio Oriente desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán, diversos países emitieron su postura desde distintos sectores

  • 04
  • Marzo
    2026

Ante el conflicto en Medio Oriente desatado por Estados Unidos e Israel contra Irán, diversos países emitieron su postura durante este quinto día

Aquí te presentamos algunas de las reacciones más relevantes:

Vaticano advierte que guerras podrían 'incendiar el mundo'

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, advierte de que con las guerras preventivas "el mundo entero corre el riesgo de ser incendiado".

"Como destaca la Carta de la ONU, el uso de la fuerza debe considerarse solo como último recurso, tras agotar todos los instrumentos del diálogo político y diplomático".

Agregó que la Santa Sede prefiere enfatizar "la necesidad de utilizar todas las herramientas que ofrece la diplomacia para resolver las disputas entre estados"

China mandará a su enviado especial a Medio Oriente

El enviado especial de China para Medio Oriente viajará a la región para tratar de mediar en la escalada.

La embajada china mencionó que intentará cesar cualquier acción militar para dirigir a los involucrados hacia el diálogo.

"China insta encarecidamente a todas las partes a cesar las operaciones militares, reanudar el diálogo y la negociación lo antes posible y evitar una mayor escalada de las tensiones", señaló el ministro, quien calificó de "inaceptable" el uso indiscriminado de la fuerza, en especial "contra civiles inocentes u objetivos no militares", según un comunicado.

Además, aseguró que China aprecia la moderación y el compromiso de Arabia Saudita con la resolución pacífica de las diferencias.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_marco_rubio_e46503dd2e
Anuncia EUA reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela
AP_25293029794066_fb50e45f34
Asegura Trump que Cuba está 'desesperada' por hacer un acuerdo
escuela_en_altamira_afaf270e34
Reabren primaria Emiliano Zapata tras conflicto de padres
publicidad

Últimas Noticias

inter_marco_rubio_e46503dd2e
Anuncia EUA reanudación de relaciones diplomáticas con Venezuela
bcdb38d1_872c_45f9_8abc_9ccdabfe2c70_344af20243
Aumenta interés de jóvenes por ingresar a Conalep
bd4debe2_8942_43bb_9889_47a35ad4697f_8fb06badeb
Entrega Saltillo nuevo parabus para alumnos y habitantes
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
publicidad
×