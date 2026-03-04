Replicarán Modelo Agroalimentario de NL hacia otros estados

El modelo del Clúster Agroalimentario de Nuevo León (Agroalim) será replicado en 15 estados por el gobierno federal, luego de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) iniciara un programa para adoptar sus prácticas de articulación empresarial y desarrollo sectorial.

Las primeras reuniones se realizaron con Chiapas y Puebla, y continuarán en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Colima, Morelos, Veracruz, Estado de México, Yucatán, Coahuila, Durango e Hidalgo, como parte de la estrategia para fortalecer la competitividad del sector agroalimentario.

En la 17.ª Asamblea Anual, el presidente del Clúster, Alberto de la Fuente, rindió su primer informe y expuso los objetivos para su segundo periodo.

Subrayó la inversión en capital humano con tres diplomados, “Ciencia y Tecnología de la Carne”, “Calidad e Inocuidad de Alimentos en Retail” y “Bienestar Animal, Sustentabilidad y Trazabilidad”, que capacitaron a más de 120 colaboradores de 35 empresas, sumando 360 horas de formación especializada.

Además, destacó la coordinación con autoridades para impulsar proyectos como el Encuentro de Negocios AgroChain, orientado a integrar pymes a cadenas de valor, así como la participación en espacios nacionales de promoción de inversiones y mesas vinculadas al T-MEC.

Para el segundo año, anunció la ampliación a cinco diplomados y nuevos cursos, incluidos esquemas de acceso a financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

Además de fortalecer la vinculación con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), que en 2027 incorporará el modelo dual en Microbiología en Higiene Alimentaria.

